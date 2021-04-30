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    • 30.04.2021 12:05
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    • 30.04.2021 12:07
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    SON DAKİKA: 'de 39. haftanın hakemleri belli oldu

    Son dakika haberleri... 'de 39. haftanın hakemleri belli oldu. Lider 'ın maçını , 2. 'nin ise maçını yönetecek.

    Süper Lig'de 39. haftanın hakemleri

    'in 39'uncu haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 39'uncu haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler şöyle:

    1 MAYIS CUMARTESİ
    20.30 - Atakaş Hatayspor:

    2 MAYIS PAZAR
    16.00 İttifak Holding Konyaspor - Fatih Karagümrük: Bahattin Şimşek
    16.00 Fraport TAV Antalyaspor - Göztepe: Atilla Karaoğlan
    16.00 Yukatel Denizlispor - Çaykur Rizespor: Hüseyin Göçek
    20.30 Gençlerbirliği - Galatasaray: Halis Özkahya

    3 MAYIS PAZARTESİ
    16.00 Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor: Ali Şansalan
    16.00 Medipol Başakşehir - MKE Ankaragücü: Halil Umut Meler
    16.00 Helenex Yeni Malatyaspor - Hes Kablo Kayserispor: Arda Kardeşler
    20.30 - BB Erzurumspor:
    20.30 Gaziantep FK - Demir Grup Sivasspor: Mustafa Öğretmenoğlu

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    Haberler Spor SON DAKİKA: Süper Lig'de 39. haftanın hakemleri belli oldu