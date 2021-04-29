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    Beşiktaş Teknik Direktörü 'dan çarpıcı açıklamalar: Kime karşı mücadele ediyoruz!

    Beşiktaş Teknik Direktörü , “Cumartesi gününe koymuşlar maçımızı! Koskoca Beşiktaş için böyle hesaplar yapılır mı ya? Kime karşı mücade ediyoruz biz, onu bir çözemedik. Göreceğiz ne olacağını Cumartesi günü!" dedi.

    Kime karşı mücadele ediyoruz!
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    Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Rizespor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu... Sergen hoca, "TFF'ye de teşekkür ediyorum. Cumartesi gününe koymuşlar maçımızı. Koskoca Beşiktaş için böyle hesaplar yapılır mı ya? Kime karşı mücade ediyoruz biz, onu bir çözemedik" dedi.



    HATAYSPOR BİZE ODAKLANDI!
    Sergen hoca sözlerine şöyle devam etti: Hatay hocasına bakıyorum, kendi maçının mutluluğunu yaşamadan bizim maç hakkında konuşuyor. Göreceğiz ne olacağını Cumartesi günü!

    KORKMUYORUZ... GELSİNLER...
    Bizim kimseden korkumuz yok. Kim geliyorsa gelsin, nasıl geliyorsa gelsin... Bizim kimseden korkumuz yok. Biz sahada mücadele edelim. Onu bekliyoruz biz. Bunu böyle bilsinler.



    KİMSE HESAP YAPMASIN!
    Söylemek istediğim çok şey var ama kendimi tutuyorum. 4 haftalık bir süreç var, ondan sonra konuşacağım. Kimse bizim üzerimizden hesap yapmasın.



        GHEZZAL'DAN MUHTEŞEM RESİTAL
        Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Ghezzal, Rizespor maçının 76. dakikasında jeneriklik bir gole imza attı. Siyah- Beyazlılar'ın yıldızı, N'Koudou'nun attığı golde de müthiş bir asist yaptı.

        GÖKHAN TÖRE GOLÜNÜ ATTI SONRA DA SAKATLANDI
        Beşiktaş'ın yıldızı Gökhan Töre golünü attıktan sonra Sergen Yalçın'a koştu. Tecrübeli hoca ona "Atacaksın, sana demiştim" dedi. Gökhan Töre daha sonra sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.



        BEŞİKTAŞ'IN İKİ GOLÜ VAR'A TAKILDI
        Maçın 18. dakikasında Beşiktaş'ın yıldızı Adem Ljajic'in attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 44. dakikada Beşiktaş Atiba ile sevindi. Ancak Vida'nın pozisyonda topa elle müdahele ettiği belirlendi ve gol iptal edildi. İki golde de iptal kararı VAR sonrası verildi.

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        Haberler Spor Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan çarpıcı açıklamalar: Kime karşı mücadele ediyoruz!