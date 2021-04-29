Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Rizespor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu... Sergen hoca, "TFF'ye de teşekkür ediyorum. Cumartesi gününe koymuşlar maçımızı. Koskoca Beşiktaş için böyle hesaplar yapılır mı ya? Kime karşı mücade ediyoruz biz, onu bir çözemedik" dedi.
HATAYSPOR BİZE ODAKLANDI!
Sergen hoca sözlerine şöyle devam etti: Hatay hocasına bakıyorum, kendi maçının mutluluğunu yaşamadan bizim maç hakkında konuşuyor. Göreceğiz ne olacağını Cumartesi günü!
KORKMUYORUZ... GELSİNLER...
Bizim kimseden korkumuz yok. Kim geliyorsa gelsin, nasıl geliyorsa gelsin... Bizim kimseden korkumuz yok. Biz sahada mücadele edelim. Onu bekliyoruz biz. Bunu böyle bilsinler.
KİMSE HESAP YAPMASIN!
Söylemek istediğim çok şey var ama kendimi tutuyorum. 4 haftalık bir süreç var, ondan sonra konuşacağım. Kimse bizim üzerimizden hesap yapmasın.