



HATAYSPOR BİZE ODAKLANDI!

Sergen hoca sözlerine şöyle devam etti: Hatay hocasına bakıyorum, kendi maçının mutluluğunu yaşamadan bizim maç hakkında konuşuyor. Göreceğiz ne olacağını Cumartesi günü!



KORKMUYORUZ... GELSİNLER...

Bizim kimseden korkumuz yok. Kim geliyorsa gelsin, nasıl geliyorsa gelsin... Bizim kimseden korkumuz yok. Biz sahada mücadele edelim. Onu bekliyoruz biz. Bunu böyle bilsinler.