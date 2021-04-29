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    Fenerbahçe'de 'nun önceliği şampiyonluk! "Benim imzam sorun değil"

    Fenerbahçe yönetiminin yeni sezonda da devam etmeyi düşündüğü 'nun yakın çevresine “Şampiyon olalım, benim imzam sorun değil” dediği öğrenildi.

    Önce şampiyonluk sonra imza
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    Teknik adamlık koltuğunda çok başarılı bir performans gösteren Emre Belözoğlu ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yeni sezonda da devam etmeyi düşündüğü genç hocanın yakın çevresine, "Şu an geleceğimi değil sadece şampiyonluğu düşünüyorum. Kupayı kaldıralım, benim imzam sorun olmaz" dediği belirlendi.



    Alınan bilgilere göre Sarı-Lacivertli yönetim sezonun kalan bölümünde ortaya çok kötü bir tablo çıkmaması halinde Emre Belözoğlu'na 1+1 yıllık yeni bir sözleşme teklif edecek. Fenerbahçeli taraftarlar da sosyal medyada yaptıkları yorumlarda genç teknik adama çok büyük bir destek veriyor.

    ALANYA'YA KARŞI 10. SINAV
    Fenerbahçe ile Alanya, ligde bugün 10. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 9 maçtan 5'ini Fenerbahçe, 2'sini Alanyaspor kazandı.



    F.BAHÇE'DE KART ALARMI
    Alanyaspor     maçı öncesi Fenerbahçe'de tam 8 futbolcu kart sınırında bulunuyor. Caner, Pelkas, Sosa, Serdar Aziz, Sinan Gümüş, Tisserand, Gökhan Gönül ve Ferdi bugün kart görmesi durumunda Erzurumspor maçında takımdaki yerini alamayacak.



        İRFAN'IN YERİNE SİNAN GÜMÜŞ
        Emre Belözoğlu cezalı İrfan Can'ın yerine Sinan Gümüş'ü oynatmayı düşünüyor. Genç hoca, Luis Gustavo'yu yine kulübede oturtacak.



        MESUT ÖZİL 65 GÜN SONRA!
        Sakatlığı         nedeniyle uzun süredir formasından uzak olan Mesut Özil 65 gün sonra maç kadrosuna alınacak. Yıldız futbolcu skorun durumuna göre 2. yarı görev yapabilir.

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        Haberler Spor Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun önceliği şampiyonluk! "Benim imzam sorun değil"