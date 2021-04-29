



Alınan bilgilere göre Sarı-Lacivertli yönetim sezonun kalan bölümünde ortaya çok kötü bir tablo çıkmaması halinde Emre Belözoğlu'na 1+1 yıllık yeni bir sözleşme teklif edecek. Fenerbahçeli taraftarlar da sosyal medyada yaptıkları yorumlarda genç teknik adama çok büyük bir destek veriyor.



ALANYA'YA KARŞI 10. SINAV

Fenerbahçe ile Alanya, ligde bugün 10. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 9 maçtan 5'ini Fenerbahçe, 2'sini Alanyaspor kazandı.