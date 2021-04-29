Teknik adamlık koltuğunda çok başarılı bir performans gösteren Emre Belözoğlu ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yeni sezonda da devam etmeyi düşündüğü genç hocanın yakın çevresine, "Şu an geleceğimi değil sadece şampiyonluğu düşünüyorum. Kupayı kaldıralım, benim imzam sorun olmaz" dediği belirlendi.
Alınan bilgilere göre Sarı-Lacivertli yönetim sezonun kalan bölümünde ortaya çok kötü bir tablo çıkmaması halinde Emre Belözoğlu'na 1+1 yıllık yeni bir sözleşme teklif edecek. Fenerbahçeli taraftarlar da sosyal medyada yaptıkları yorumlarda genç teknik adama çok büyük bir destek veriyor.
ALANYA'YA KARŞI 10. SINAV
Fenerbahçe ile Alanya, ligde bugün 10. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 9 maçtan 5'ini Fenerbahçe, 2'sini Alanyaspor kazandı.
F.BAHÇE'DE KART ALARMI
Alanyaspor maçı öncesi Fenerbahçe'de tam 8 futbolcu kart sınırında bulunuyor. Caner, Pelkas, Sosa, Serdar Aziz, Sinan Gümüş, Tisserand, Gökhan Gönül ve Ferdi bugün kart görmesi durumunda Erzurumspor maçında takımdaki yerini alamayacak.