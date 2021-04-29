Sergen Yalçın'dan Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçı sonrası olay sözler: Müsaade ederlerse şampiyon olmak istiyoruz

"MÜSAADE EDERLERSE ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUZ"

Dar kadro yapısı ile sahadaki oyuncularının güçlü bir şekilde mücadele ettiğini ve lig sonunda şampiyon olmak istediklerini ifade eden Yalçın, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:



"Bugün için kazanmak çok önemliydi. Zor bir maç oldu. Rizerpor'da ciddi çıkış içerisinde olan ve iyi giden bir takım. Biz, müsaade ederlerse şampiyon olmak istiyoruz. Dar bir kadro ile yolumuza devam ediyoruz ama ona rağmen sahaya çıkan oyuncularımız yürekli bir şekilde maçları kazanmak için her şeylerini veriyorlar, sahada savaşıyorlar. Bugün zor bir deplasmandan altın değerinde 3 puan aldık."