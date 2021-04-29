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    yönetimindeki Beşiktaş, deplasmanından 3 altın puan çıkardı

    N’Koudou, ve Ghezzal ile öne geçen Kartal’a son anlarda ve karşılık verdi. Beşiktaş, ’la 6 puanlık farkı korudu. Maç fazlasıyla ’le de farkı 6 puana çıkardı.

    Liderlik 'Sergen'inde var
    Beşiktaş ligin 38. haftasında Çaykur 'yi deplasmanda 3-2 yenerek zirvedeki yerini güçlendirdi. Maça çok hızlı başlayan Siyah- Beyazlılar daha ilk dakikadan itibaren müthiş bir baskı kurdu. 2. dakikada , 5. dakikada da 'nin vuruşunu Gökhan Akkan kurtardı.

    AÇILIŞI N'KOUDOU YAPTI
    Beşiktaş'ın baskısı 16. dakikada golü getirdi. Sağdan ceza alanına çalımlarla giren Ghezzal'ın çıkardığı topa N'Koudou altıpastan vurdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.

    İKİ GOLÜ VAR İPTAL ETTİ
    18. dakikada Gökhan Töre'nin pasında Ljajic'in attığı gol ofsayt gerekçesiyle VAR tarafından iptal edildi. 44'de da 'nın golünde yine VAR, 'nın eline çarpan top nedeniyle golü iptal etti.



    GHEZZAL'DAN MÜTHİŞ GOL
    57'de Gökhan Töre sağ çaprazdan skoru 2-0'a getirdi. 75'de ise Ghezzal ceza sahası dışından mükkemmel bir vuruşla durumu 3-0 yaptı. Beşiktaş maçı kopardım derken kalesinde 2 şok gol gördü.

    KARTAL'A SON DAKİKA ŞOKU!
    87'de , 89'da da 'in golleri skoru 3-2 yaptı. Kalan dakikalarda gol gelmeyince Beşiktaş zirvedeki yerini korudu ve şampiyonluk yarışında Rize deplasmanından altın 3 puan çıkardı: 3-2.



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