Beşiktaş ligin 38. haftasında Çaykur Rize'yi deplasmanda 3-2 yenerek zirvedeki yerini güçlendirdi. Maça çok hızlı başlayan Siyah- Beyazlılar daha ilk dakikadan itibaren müthiş bir baskı kurdu. 2. dakikada Ljajic, 5. dakikada da Gökhan Töre'nin vuruşunu Gökhan Akkan kurtardı.
AÇILIŞI N'KOUDOU YAPTI
Beşiktaş'ın baskısı 16. dakikada golü getirdi. Sağdan ceza alanına çalımlarla giren Ghezzal'ın çıkardığı topa N'Koudou altıpastan vurdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.
İKİ GOLÜ VAR İPTAL ETTİ
18. dakikada Gökhan Töre'nin pasında Ljajic'in attığı gol ofsayt gerekçesiyle VAR tarafından iptal edildi. 44'de da Atiba'nın golünde yine VAR, Vida'nın eline çarpan top nedeniyle golü iptal etti.
GHEZZAL'DAN MÜTHİŞ GOL
57'de Gökhan Töre sağ çaprazdan skoru 2-0'a getirdi. 75'de ise Ghezzal ceza sahası dışından mükkemmel bir vuruşla durumu 3-0 yaptı. Beşiktaş maçı kopardım derken kalesinde 2 şok gol gördü.
KARTAL'A SON DAKİKA ŞOKU!
87'de İsmail Köybaşı, 89'da da Djokovic'in golleri skoru 3-2 yaptı. Kalan dakikalarda gol gelmeyince Beşiktaş zirvedeki yerini korudu ve şampiyonluk yarışında Rize deplasmanından altın 3 puan çıkardı: 3-2.
AÇILIŞI N'KOUDOU YAPTI
Beşiktaş'ın baskısı 16. dakikada golü getirdi. Sağdan ceza alanına çalımlarla giren Ghezzal'ın çıkardığı topa N'Koudou altıpastan vurdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.
İKİ GOLÜ VAR İPTAL ETTİ
18. dakikada Gökhan Töre'nin pasında Ljajic'in attığı gol ofsayt gerekçesiyle VAR tarafından iptal edildi. 44'de da Atiba'nın golünde yine VAR, Vida'nın eline çarpan top nedeniyle golü iptal etti.
GHEZZAL'DAN MÜTHİŞ GOL
57'de Gökhan Töre sağ çaprazdan skoru 2-0'a getirdi. 75'de ise Ghezzal ceza sahası dışından mükkemmel bir vuruşla durumu 3-0 yaptı. Beşiktaş maçı kopardım derken kalesinde 2 şok gol gördü.
KARTAL'A SON DAKİKA ŞOKU!
87'de İsmail Köybaşı, 89'da da Djokovic'in golleri skoru 3-2 yaptı. Kalan dakikalarda gol gelmeyince Beşiktaş zirvedeki yerini korudu ve şampiyonluk yarışında Rize deplasmanından altın 3 puan çıkardı: 3-2.