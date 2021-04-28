Süper Lig'in 38. haftasında Trabzonspor bugün deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Ligde 5 maçlık beraberlik serisine geçen hafta sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup ederek sonlandıran bordo-mavililer, bu kez dış sahadaki 4 maçlık beraberlik serisini kazanarak bozmayı planlıyor. 15 maçtır deplasmanda yenilmeyen Trabzonspor bu istatistiğini sürdürüp bay geçeceği hafta öncesi moral depolamak istiyor. Son 4 haftaya 63 puanla 4. sırada giren Trabzonspor, İzmir'de kazanmanın planlarını yapıyor.
AVCI İLE KARAMAN 6. KEZ
Abdullah Avcı ile Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, 6. kez karşı karşıya gelecek. Karaman, Abdullah Avcı'nın çalıştırdığı takımlara rakip olduğu 5 Süper Lig maçının 3'ünü kaybederken, 2 maçtan da galip ayrıldı.
İŞTE İLK 11'LER
GÖZTEPE: İrfan Can, Gassama, Kerim, Atınç, Berkan, Obinna, Soner, Diabate, Halil, Cherif, Jahovic
TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan, Hosseini, Hugo, Marlon, Berat, Baker, Ekuban, Bakasetas, Nwakaeme, Djaniny
GÖREV HOSSEINI'NİN
Karagümrük maçında sakatlanan Edgar, kadro dışı bırakılan Abdulkadir Parmak ve Trondsen bugün forma giyemeyecekler. Edgar'ın yerine Hosseini'nin görev alacağı bildirilirken, Karagümrük sınavında cezalı olduğu için olmayan Bakasetas da İzmir'de sahaya çıkıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın Yunan maestroya 11'de görev vermesi bekleniyor.
AVCI İLE KAYBETMEDİ
Bordo-mavililer, Göztepe'yi yenerek dış sahadaki yenilmezlik serisini sürdürmenin mücadelesini verecek. Ligi ilk dört deplasmanda üç beraberlik, bir mağlubiyet alan Karadeniz devi, teknik direktör Abdullah Avcı'nın göreve getirilmesiyle 15 dış saha maçında rakiplerine hiç boyun eğmedi. Trabzon, Avcı yönetiminde sekiz galibiyet, yedi beraberlik aldı.
FIRTINA 11-5 ÖNDE
Trabzonspor ile Göztepe, bugün İzmir'de yapacakları maçla ligde 26. kez karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer, bugüne dek oynanan 25 karşılaşmada galibiyet sayısında rakibin 11-5 üstünlük sağladı. Taraflar, 9 maçta ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Karadeniz ekibi bu periyotta 36 gol atarken, kalesinde de 19 gol gördü.