Süper Lig'in 38. haftasında Trabzonspor bugün deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Ligde 5 maçlık beraberlik serisine geçen hafta sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup ederek sonlandıran bordo-mavililer, bu kez dış sahadaki 4 maçlık beraberlik serisini kazanarak bozmayı planlıyor. 15 maçtır deplasmanda yenilmeyen Trabzonspor bu istatistiğini sürdürüp bay geçeceği hafta öncesi moral depolamak istiyor. Son 4 haftaya 63 puanla 4. sırada giren Trabzonspor, İzmir'de kazanmanın planlarını yapıyor.

AVCI İLE KARAMAN 6. KEZ

Abdullah Avcı ile Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, 6. kez karşı karşıya gelecek. Karaman, Abdullah Avcı'nın çalıştırdığı takımlara rakip olduğu 5 Süper Lig maçının 3'ünü kaybederken, 2 maçtan da galip ayrıldı.