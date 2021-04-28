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    • 28.04.2021 15:03
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    • 28.04.2021 15:03
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    CANLI | - maçında 11'ler belli oldu

    Süper Lig'in 38'inci haftasında heyecan bugün oynanacak maçlarla başlıyor. Ligin güçlü ekiplerinden , deplasmanda 'nin konuğu oluyor. Tugay Kaan Numanoğlu'nun düdük çalacağı karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. İşte detaylar...

    Göztepe - Trabzonspor maçında 11'ler belli oldu

    Süper Lig'in 38. haftasında Trabzonspor bugün deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Ligde 5 maçlık beraberlik serisine geçen hafta sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup ederek sonlandıran bordo-mavililer, bu kez dış sahadaki 4 maçlık beraberlik serisini kazanarak bozmayı planlıyor. 15 maçtır deplasmanda yenilmeyen Trabzonspor bu istatistiğini sürdürüp bay geçeceği hafta öncesi moral depolamak istiyor. Son 4 haftaya 63 puanla 4. sırada giren Trabzonspor, İzmir'de kazanmanın planlarını yapıyor.

    AVCI İLE KARAMAN 6. KEZ
    Abdullah Avcı ile Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, 6. kez karşı karşıya gelecek. Karaman, Abdullah Avcı'nın çalıştırdığı takımlara rakip olduğu 5 Süper Lig maçının 3'ünü kaybederken, 2 maçtan da galip ayrıldı.

    İŞTE İLK 11'LER
    GÖZTEPE: İrfan Can, Gassama, Kerim, Atınç, Berkan, Obinna, Soner, Diabate, Halil, Cherif, Jahovic
    TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan, Hosseini, Hugo, Marlon, Berat, Baker, Ekuban, Bakasetas, Nwakaeme, Djaniny

    GÖREV HOSSEINI'NİN
    Karagümrük maçında sakatlanan Edgar, kadro dışı bırakılan Abdulkadir Parmak ve Trondsen bugün forma giyemeyecekler. Edgar'ın yerine Hosseini'nin görev alacağı bildirilirken, Karagümrük sınavında cezalı olduğu için olmayan Bakasetas da İzmir'de sahaya çıkıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın Yunan maestroya 11'de görev vermesi bekleniyor.

    AVCI İLE KAYBETMEDİ
    Bordo-mavililer, Göztepe'yi yenerek dış sahadaki yenilmezlik serisini sürdürmenin mücadelesini verecek. Ligi ilk dört deplasmanda üç beraberlik, bir mağlubiyet alan Karadeniz devi, teknik direktör Abdullah Avcı'nın göreve getirilmesiyle 15 dış saha maçında rakiplerine hiç boyun eğmedi. Trabzon, Avcı yönetiminde sekiz galibiyet, yedi beraberlik aldı.

    FIRTINA 11-5 ÖNDE
    Trabzonspor ile Göztepe, bugün İzmir'de yapacakları maçla ligde 26. kez karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer, bugüne dek oynanan 25 karşılaşmada galibiyet sayısında rakibin 11-5 üstünlük sağladı. Taraflar, 9 maçta ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Karadeniz ekibi bu periyotta 36 gol atarken, kalesinde de 19 gol gördü.

        SON İKİ MAÇ 3-1 BİTTİ
        Karadeniz devi, İzmir'de oynadığı 12 maçta sadece 2 mağlubiyet aldı. 4 karşılaşma bordo-mavili takımın üstünlüğü ile sona ererken 6 maçta taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Karadeniz ekibi, son 2 sezonda İzmir deplasmanından 3-1'lik galibiyetle döndü.

        183 GÜNDÜR YENİLMİYOR
        Fırtına, bu sezon deplasmandaki tek yenilgisini ligin 6. haftasında 25 Ekim 2020 tarihinde İstanbul'da oynanan Fenerbahçe debisinde 3-1'lik sonuçla yaşadı. Karadeniz ekibi, daha sonra 15 dış saha maçında 8 galibiyet, 7 beraberlik alarak 183 gündür mağlup olmadı.

        DEPLASMANDA DAHA İYİ
        Bordo-mavili takım, bu sezon dış sahada 18 karşılaşmada sekiz galibiyet, dokuz beraberlik, bir mağlubiyet ile 33 puan toplarken, iç sahada 18 maçta dokuz galibiyet, üç beraberlik, altı mağlubiyetle 30 puan elde edebildi. Karadeniz ekibi, böylelikle dış sahada hanesine, iç sahadan daha fazla puan yazdırmayı başardı.
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        Haberler Spor CANLI | Göztepe - Trabzonspor maçında 11'ler belli oldu