Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 28.04.2021 23:29
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.04.2021 23:37
    ABONE OL

    - maçı sonrası 'den şampiyonluk iddiası: Yarışın içindeyiz

    'in 38. haftasında sahasında ile karşılaştı ve mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Zirve takibini sürdüren sarı-kırmızılılarda teknik direktör , galibiyetin ardından konuştu. Şampiyonluk için deneyimli teknik adam, "Yarışın içindeyiz" ifadelerini kullandı. İşte Terim'in açıklamasının ayrıntıları...

    Fatih Terim'den şampiyonluk iddiası

    'in 38. haftasında sahasında 'u 1-0 mağlup etti ve zirve takibini sürdürdü. Galibiyet sonrası teknik direktör , açıklamalarda bulundu.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    İşte Terim'in o sözleri:

    "İlk yarı hem oyunumuzu oynayamadık hem de vücut dilimizin verdiği mesaj iyi değildi. İlk yarı bizim için koca bir hiçti.

    Son dakikalara doğru da olsa kazanmasını bilmek, vazgeçmemek, Galatasaray'ın özellikleri. Yarışın içindeyiz.

    Tabii kolay değil, burada puanlar kaybettik. Biz alışık değiliz bunlara. Baktığınız zaman pozisyon vermedik, bu da bizim için iyi gibi duruyor. Kolay değil, her takım için kolay değil.

    Pandemi döneminde takım için her an ne olacağını bilemiyorsunuz. Bugün 'i koydum, hiç hazır değil ama mecburum. Şener iyi performans sergiliyor ama gidemiyor. Hazır değil. Yedlin, bildiğiniz gibi ve tarafından dışarı alındı.

    Luyindama, pozitif çıkınca stoper yok. Taylan'ı stopere aldık. Ozornwafor da pandemi. Pozitif, negatif çıktı. Bir de bunlarla uğraşıyorsunuz. Kolay değil."

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    YKS ve LGS ertelenecek mi?
    Haberler Spor Galatasaray-Konyaspor maçı sonrası Fatih Terim'den şampiyonluk iddiası: Yarışın içindeyiz