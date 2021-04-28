Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Galatasaray sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 mağlup etti ve zirve takibini sürdürdü. Galibiyet sonrası teknik direktör Fatih Terim, açıklamalarda bulundu.

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İşte Terim'in o sözleri:

"İlk yarı hem oyunumuzu oynayamadık hem de vücut dilimizin verdiği mesaj iyi değildi. İlk yarı bizim için koca bir hiçti.

Son dakikalara doğru da olsa kazanmasını bilmek, vazgeçmemek, Galatasaray'ın özellikleri. Yarışın içindeyiz.

Tabii kolay değil, burada puanlar kaybettik. Biz alışık değiliz bunlara. Baktığınız zaman pozisyon vermedik, bu da bizim için iyi gibi duruyor. Kolay değil, her takım için kolay değil.

Pandemi döneminde takım için her an ne olacağını bilemiyorsunuz. Bugün Linnes'i koydum, hiç hazır değil ama mecburum. Şener iyi performans sergiliyor ama gidemiyor. Hazır değil. Yedlin, bildiğiniz gibi Ali Palabıyık ve Suat Arslanboğa tarafından dışarı alındı.

Luyindama, pozitif çıkınca stoper yok. Taylan'ı stopere aldık. Ozornwafor da pandemi. Pozitif, negatif çıktı. Bir de bunlarla uğraşıyorsunuz. Kolay değil."