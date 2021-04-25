Fransa'da Burak Yılmaz fırtınası esmeye devam ediyor. Ligin 34'üncü haftasında şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden biri olan Lyon'a konuk olan Lille, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmayı 3-2 kazanarak hem kritik bir virajı kayıpsız geçmiş oldu, hem de haftayı lider kapatmayı başardı. Attığı 2 gol ve yaptığı asistle dikkat çeken bir performans sergileyen milli oyuncu Burak Yılmaz için Fransa spor basını övgü dolu ifadeler kullandı.

L'EQUIPE: KRAL YILMAZ

Fransa'nın önde gelen spor gazetelerinden L'Equipe, milli oyuncunun Lyon karşısında sergilediği performansa internet sitesinde geniş yer ayırdı. Milli oyuncu için övgü dolu ifadeler kullanılırken, "Lyon karşısında parıldayan Burak Yılmaz, takımının şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet almasını sağladı. Maça kötü bir başlangıç yapan takımını yeniden canlandırdı" denildi.