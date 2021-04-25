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    • 26.04.2021 11:34
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    • 26.04.2021 11:50
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    'da 'in kralı 'u tek başına yıktı: Soyunma odasında büyük coşku!

    Ligue 1'de formasıyla şampiyonluk iddiasını sürdüren , bir diğer şampiyonluk adayı olan 'a karşı kritik bir maça çıktı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Milli oyuncumuz Kritik maçta ilk 11 oynayan ve maçın son dakikasına kadar sahada kalan Burak Yılmaz, ilk yarıda ve maçın 85. dakikasında attığı lerle takımına hem 3 puan getirdi hem de tarihe geçti. Burak Yılmaz ayrıca 1 gole asisti ile katkı sağladı. Lille forması giyen futbolcular, Lyon maçının son düdüğüyle birlikte saha içinde ve soyunma odasında büyük sevinç yaşadılar. İşte Burak Yılmaz devleştiği Lyon maçının detayları...

    Burak Yılmaz Lyon'u tek başına yıktı

    Fransa Ligue 1'de zirve yarışında bulunan Lille, şampiyonluğun diğer adayı olan Olympique Lyon ile karşı karşıya geldi. Lyon karşısında maça ilk 11'de başlayan Burak Yılmaz, Lyon'un üst üste gelen golleriyle adeta şoka uğradı.

    4 takımın Ligue 1 şampiyonluğu için tutunduğu yarışta, Lyon maçını kaybetmesi halinde ağır yara alacak alan Lille'e, Burak Yılmaz nefes verdi.

    İlk yarının son dakikalarında kazanılan kaleyi doğrudan gören frikik pozisyonunda topun başına geçen Burak Yılmaz, enfes bir vuruşla topu ağlara göndermeyi başardı.

        İkinci yarıya etkili başlayan Lille, David'in golüyle beraberliği yakaladı. Burak Yılmaz, David'in golünde asisti yapan isim oldu.

        85'nci dakikada klas bir aşırtmayla Lyon'u deviren golü atan Yılmaz, Avrupa'nın gündemine oturdu.

        TARİHE GEÇTİ

        Lille tarihine geçen Burak Yılmaz, Tony Cascarino'yu geride bırakarak 37 yıl 9 ay Ligue 1'de 10 gol barajını aşan en yaşlı golcü unvanını aldı.

            Burak attı Lille soyunma odası yıkıldı

            Lille forması giyen futbolcular, Lyon maçının son düdüğüyle birlikte saha içinde ve soyunma odasında büyük sevinç yaşadılar.


            Kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan o görüntülerde teknik direktör Christophe Galtier'in tek tek oyuncularını tebrik etmesi ve Yusuf Yazıcı'nın coşkusu dikkatlerden kaçmadı.

            Burak Yılmaz Fransız spiker çıldırdı



            BURAK'IN GOLÜNDE SPİKERİN SEVİNCİ
            Öte yandan gece maçı anlatan spiker de Burak'ın golünde kendinden geçti. Lille'in spikeri, Burak'ın golünde sevinçten bağırırken, o anları kendisini çeken bir kamera kaydetti.


            BURAK YILMAZ, FRANSA'DA MANŞETLERİ SÜSLÜYOR
            Fransa Ligue 1'in 34'üncü haftasında deplasmanda Lyon'u 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2 ile geçen Lille'de milli oyuncu Burak Yılmaz, attığı 2 gol ve yaptığı asistle maçın adamı olurken, Fransa spor basınında da manşetlerde yer aldı.

            Fransa'da Burak Yılmaz fırtınası esmeye devam ediyor. Ligin 34'üncü haftasında şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden biri olan Lyon'a konuk olan Lille, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmayı 3-2 kazanarak hem kritik bir virajı kayıpsız geçmiş oldu, hem de haftayı lider kapatmayı başardı. Attığı 2 gol ve yaptığı asistle dikkat çeken bir performans sergileyen milli oyuncu Burak Yılmaz için Fransa spor basını övgü dolu ifadeler kullandı.

            L'EQUIPE: KRAL YILMAZ
            Fransa'nın önde gelen spor gazetelerinden L'Equipe, milli oyuncunun Lyon karşısında sergilediği performansa internet sitesinde geniş yer ayırdı. Milli oyuncu için övgü dolu ifadeler kullanılırken, "Lyon karşısında parıldayan Burak Yılmaz, takımının şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet almasını sağladı. Maça kötü bir başlangıç yapan takımını yeniden canlandırdı" denildi.

                Ayrıca Burak Yılmaz, aldığı 9 puanla L'Equipe tarafından haftanın en iyi oyuncusu seçildi.

                RMC SPORT: YILMAZ VE LILLE, ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA BÜYÜK BİR ADIM ATTI
                RMC Sport ise Lille'in önemli bir galibiyet aldığını vurgulayarak, "Lille, 2-0 geriye düştüğü maçta Burak Yılmaz'ın iki golüyle bitime dört hafta kala şampiyonluk yarışında kontrolü yeniden devraldı" ifadelerine yer verdi.

                FRANCE FOOTBALL: LİDER, GOLCÜ, PASÖR, AĞABEY, KRAL BURAK YILMAZ
                France Football ise Lille'in 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 çevirmesine dikkat çekti. Burak Yılmaz'ın performansıyla "alevler içinde yandığını" vurgulayan spor dergisi, "Ne oyuncu ama! Tek başına Lille'i taşıdı. Kral Yılmaz, Fransa şampiyonu olmak istiyor. Herkesten fazla" ifadelerini kullandı.

                FOOT MERCATO: HERKES KAHRAMAN BURAK YILMAZ'IN ÖNÜNDE EĞİLİYOR
                Foot Mercato ise maçta 2 gol atan Burak Yılmaz'ın maçın adamı olduğu vurgulayarak, "Lille' kahramanının ayağından bulduğu iki golle 3-2 kazanmayı başardı" cümlesine yer verdi.

                LILLE TEKNİK DİREKTÖRÜ GALTIER: BURAK ŞAMPİYONLUK KAZANMAYA ALIŞMIŞ BİR OYUNCU
                Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier ise maçın ardından Burak Yılmaz ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı. Milli oyuncunun takım için itici güçlerden biri olduğunu söyleyen deneyimli teknik adam, "Burak Yılmaz, Türkiye'de şampiyonluk kazanmaya alışmış bir oyuncu. Büyük kulüplerde oynadı. Rekabete odaklandığını görebiliyorsunuz. Kararlıydı. PSG, Monaco ve Lyon'da fark yaratan hep ön alan oyuncuları. Bu gece burada da fark yaratan ön alan oyuncularıydı" dedi.

                LENS MAÇINDA CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
                Öte yandan Burak Yılmaz, Lyon maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. 10 maçın altında bir sürede 3'üncü sarı kartını gören milli oyuncu, Lens ile oynanacak mücadelede takımını yalnız bırakacak.

                FRANSIZ TARAFTARLAR BURAK YILMAZ'A HAYRAN KALDI
                @flogazan: "Burak Yılmaz, Türk Zlatan İbrahimovic. 35 yaşında ve hâlâ saha içinde bitmek bilmeyen bir istek. Lille takımını da peşinden sürüklüyor."
                @SalifRD: "Türklerin, Burak Yılmaz'a neden KRAL dediğini artık çok daha iyi anlıyorum."
                @EsamBdeuxSquad: "Burak Yılmaz'ı sırf Türkiye Ligi'nde oynadığı için çok hafife aldım. Çok pişmanım."
                @fayad_mdj: "Yakında #COVID19 aşısı için öncelik sırası (yaşı) gelecek olan Burak Yılmaz, harikulade bir sezon geçiriyor Ligue 1'de. İnanılmaz."
                @Jermenzo: "Neden Türkiye'den ayrılmak için 35 yaşına kadar bekledin? Ne kadar yazık."
                @P2M44: "Burak Yılmaz = crack. Ne savaşçı ama. Her gün savaşa gidilir kendisiyle."
                @PoWaDos: "Diyecek söz bulamıyorum. Nasıl bir insan bu yaşta, yeni keşfettiği bir ligde bu kadar olağanüstü iyi olabilir?"
                @LOSC_fs: "Çocuklarımın adı Burak ve Yılmaz olacak !!"

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                Haberler Spor Fransa'da Lille'in kralı Burak Yılmaz Lyon'u tek başına yıktı: Soyunma odasında büyük coşku!