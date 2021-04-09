Milli futbolcularımız Fransa'ya damga vurdu.
Lille, deplasmanda Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in kaydettiği gollerle galip geldi.
BURAK VE ZEKİ 3 PUANI GETİRDİ
İlk yarının golsüz berabere bittiği maçın 60. dakikasında sahneye çıkan Burak Yılmaz'ın meşin yuvarlağı filelerle buluşturmasıyla Lille 1-0 öne geçti.
Zeki Çelik'in 89. dakikada attığı golle Lille karşılaşmayı 2-0 kazandı. Milli futbolcular, Lille takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.
YUSUF VİRÜSE YAKALANDIĞI İÇİN YER ALMADI
Lille'de forma giyen milli futbolcular Burak Yılmaz ve Zeki Çelik, 90 dakika sahada kalırken, Yusuf Yazıcı yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanması nedeniyle kadroda yer almadı.