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    • 10.04.2021 00:36
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    'de ve 'in attığı gollerle galip geldi!

    Son dakika haberi... Milli futbolcularımız 'ya damga vurdu. Fransa Birinci Futbol Ligi'nin () 32. haftasında , deplasmanda milli futbolcular ve 'in kaydettiği gollerle 'i 2-0 mağlup etti.

    Bizim çocuklar sahnede

    Milli futbolcularımız Fransa'ya damga vurdu.

    Lille, deplasmanda Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in kaydettiği gollerle galip geldi.

    BURAK VE ZEKİ 3 PUANI GETİRDİ
    İlk yarının golsüz berabere bittiği maçın 60. dakikasında sahneye çıkan Burak Yılmaz'ın meşin yuvarlağı filelerle buluşturmasıyla Lille 1-0 öne geçti.

    Zeki Çelik'in 89. dakikada attığı golle Lille karşılaşmayı 2-0 kazandı. Milli futbolcular, Lille takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

    YUSUF VİRÜSE YAKALANDIĞI İÇİN YER ALMADI
    Lille'de forma giyen milli futbolcular Burak Yılmaz ve Zeki Çelik, 90 dakika sahada kalırken, Yusuf Yazıcı yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanması nedeniyle kadroda yer almadı.
        Haberler Spor Fransa Ligue 1'de Lille Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in attığı gollerle galip geldi!