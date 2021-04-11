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    • Spor
    • 11.04.2021 Gazete
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    , i ve 'in golleriyle geçti: Lequipe " Marşı" başlığını attı

    'da şampiyonluğa koşan 'de milli futbolcular , ve , takımının attığı 53 golün 28'ine direkt etki ederek başarının mimarlarından oldu. Son oynanan maçında galibiyet golleri Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'ten geldi. Lille'li futbolcular attıkları gollerden sonra coronavirüs nedeniyle oynayamayan Yusuf Yazıcı gibi sevindiler.

    Fransa'da Türk marşı

    Fransa'da şampiyonluğa koşan 'de milli futbolcular , ve , takımının attığı 53 golün 28'ine direkt etki ederek başarının mimarlarından oldu. Son oynanan maçında galibiyet golleri Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'ten geldi. Lille'li futbolcular attıkları gollerden sonra coronavirüs nedeniyle oynayamayan Yusuf Yazıcı gibi sevindiler.

    medyası da Lille'in büyük başarısına geniş yer ayırdılar. Ligin bitimine 6 hafta kalan 'nin önünde yer alan lile için " Marşı" başlığının kullanan gazete Burak Yılmaz için de 'Kral' ifadelerini kullandı. Türk yıldızların forma giydiği Lille'de 3 futbolcu ligde 19 gol kaydederken, 9 da asist yaptı.

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    Haberler Spor Lille, Metz'i Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in golleriyle geçti: Lequipe "Türk Marşı" başlığını attı