Evinde Trabzon ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında ağır yara alan Galatasaray'da yeni bir kriz çıktı. Sarı-Kırmızılı tribünlerin en önemli taraftar oluşumu olan ultrAslan'ın lideri Sebahattin Şirin şok bir mesaj yayınladı.
G.SARAYIMIZIN ÖNÜNÜ AÇIN
Şirin kendi twitter hesabından, "Mustafa Cengiz ve Teknik Heyetimizden Galatasarayımızın önünü açmasını istiyoruz" ifadesini kullandı. Bu mesaj sonrası ortalık karıştı.
ÖLENE KADAR SENİNLEYİZ!
Galatasaraylı taraftarlar adeta ikiye bölünürken sosyal medya üzerinden sert tartışmalar yaşandı. Bazı taraftarlar ultrAslan'a tepki olarak "#ÖleneKadarTerimleyiz" hasthag'ini açtı.