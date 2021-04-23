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    • Spor
    • 23.04.2021 11:26
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    • 23.04.2021 11:26
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    Usta spor yazarından 'e çağrı: Bırak Hocam! O yalakalardan dost çıkmaz

    'ın en büyük taraftar oluşumu olan ultrAslan'ın lideri, "Terim bıraksın" mesajı attı. Sarı-Kırmızılı taraftarlar adeta ikiye bölünürken sosyal medya üzerinden çok şiddetli tartışmalar yaşandı. Konuyu köşesine taşıyan usta spor yazarı , 'e dikkat çeken bir çağrıda bulundu. Uluç, yazısında, "Ne olur, ıslıklanmayı ya da sosyal medya lincini bekleme. Galatasaray'a verdiğin hizmetlere layık bir hizmet daha yap ve bırak!." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Usta spor yazarından Fatih Terim'e çağrı

    Evinde Trabzon ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında ağır yara alan Galatasaray'da yeni bir kriz çıktı. Sarı-Kırmızılı tribünlerin en önemli taraftar oluşumu olan ultrAslan'ın lideri Sebahattin Şirin şok bir mesaj yayınladı.

    G.SARAYIMIZIN ÖNÜNÜ AÇIN
    Şirin kendi twitter hesabından, "Mustafa Cengiz ve Teknik Heyetimizden Galatasarayımızın önünü açmasını istiyoruz" ifadesini kullandı. Bu mesaj sonrası ortalık karıştı.

    ÖLENE KADAR SENİNLEYİZ!
    Galatasaraylı taraftarlar adeta ikiye bölünürken sosyal medya üzerinden sert tartışmalar yaşandı. Bazı taraftarlar ultrAslan'a tepki olarak "#ÖleneKadarTerimleyiz" hasthag'ini açtı.

        TERİM'İ BİRE BİR BEN GETİRDİM
        Tepkiler üzerine Sebahattin Şirin şok bir mesaj daha attı. Şirin, "Fatih hocanın G.Saray'a son gelişi bire bir şahsım tarafından gerçekleşmiştir" dedi. Bu sözler yeni bir tartışma getirdi.

        Konuyu köşesine taşıyan usta spor yazarı Hıncal Uluç, Fatih Terim'e dikkat çeken bir çağrıda bulundu.

        İşte Uluç'un bugünkü yazısı;

        ULTRASLAN, TERİM'DEN 'İSTİFA' İSTEDİ!..
        Aşağı inerken kafamda, Fatih Terim'in Trabzon maçında yaptığı fahiş hataları anlatmak vardı. "Benim bildiğim Fatih, bu hataları yapmaz, yoksa bilerek mi yaptı" sorusunu ekleyerek.

        Tam bilgisayarın başına oturdum, telefonuma akşam maçı birlikte izlediğimiz bir dostun mesajı düştü.

        Hurriyet.com.tr kaynaklı bir haber göndermiş. "Ultraslan ilk kez Fatih Terim'e 'İSTİFA' daveti yaptı.."

        Hemen tıklayıp adrese girdim.



        "Ultraslan'ın tribün lideri Sebahattin Şirin, 'Geçtiğimiz hafta son dönemde yaşananlar üzerine Başkanımız Mustafa Cengiz için bir yazı kaleme alarak mevcut ortamda Galatasarayımızın önünü açmak için son bir hizmet beklediğimizi belirtmiştik. Bu düşüncemizi tekrarlayarak ve ekleyerek; Mustafa Cengiz ve Teknik Heyetimizden Galatasarayımızın önünü açmasını istiyoruz. Vefalı Galatasaray Camiası olumlu hizmetlerinizi her zaman hatırlayacaktır. Galatasaray ve Galatasaray taraftarı sizlerden son bir hizmet bekliyor' dedi."


        Ben de "Fatih Hocam, kafan karmakarışık. Bu halde Galatasaray'a faydan olmaz. Ayrıl.. Dinlen.. Bir gün gene omuzlarda dönersin" demiştim, Baba Gündüz'ü hatırlayarak.. Onu, Galatasaray'ın "tarih" adamını kovmuştu bir yönetim. Gık demedi, ikinci kümeden yeni gelen Feriköy takımını aldı.. O Feriköy, üç büyüklerin üçünü de yendi. Milli Takım'a oyuncular verdi ve Baba Gündüz, Hasnun Galib'e omuzlarda döndü. Dinlemedin hocam!.
        "Maçlar seyircili olsa, şimdiye çok gitmiştin" dedim. Onu da dinlemedin..


            "Hocam bu takım senin için oynamaz" dedim. Aldırmadın.. Ama işte, Öcal Ağbim gibi bu ülkenin 1 numaralı Terim destekçisi yazar da arkandan çekildikten sonra, dayandığın son kale Ultraslan da, hem de çok kibar, çok övgü ve saygı dolu bir ifadeyle, adını da karıştırmadan "Teknik Heyetimizden Galatasarayımızın önünü açmasını istiyoruz" diye duyuru yayınladı.


            Bu mesajı artık al Hocam.. Tribünlerden ıslıklatma Galatasaray'ın gelmiş geçmiş en büyük Üç Hocası'ndan birisi olan ve kulübe Türkiye'de benzeri henüz olmayan en büyük futbol zaferini kazandırmış adamı.



            Ne olur Hocam..

            Ne olur, ıslıklanmayı ya da sosyal medya lincini bekleme. Galatasaray'a verdiğin hizmetlere layık bir hizmet daha yap ve bırak!.

            Bırak Hocam!. Lütfen..

            Bırak.. Sevgili Fulya'yı da al, Bodrum'a git.. Ben de geleyim.. Orada eski günlerdeki gibi bir tatil yapalım.. O senin muhteşem mantıcının durduğunu söyledin bana.. Futbol konuşmadan, futbol düşünmeden bir gene "aile" tatili yapalım Hocam!.

            Dost acı söyler Hocam.. O yalakalardan dost çıkmaz Hocam.. Seni en acı eleştiren Uluç kardeşler en iyi, en yürekten dostların, aklından sakın çıkarma.

            Gözlerinden öperim, Hocam..

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