



"Ultraslan'ın tribün lideri Sebahattin Şirin, 'Geçtiğimiz hafta son dönemde yaşananlar üzerine Başkanımız Mustafa Cengiz için bir yazı kaleme alarak mevcut ortamda Galatasarayımızın önünü açmak için son bir hizmet beklediğimizi belirtmiştik. Bu düşüncemizi tekrarlayarak ve ekleyerek; Mustafa Cengiz ve Teknik Heyetimizden Galatasarayımızın önünü açmasını istiyoruz. Vefalı Galatasaray Camiası olumlu hizmetlerinizi her zaman hatırlayacaktır. Galatasaray ve Galatasaray taraftarı sizlerden son bir hizmet bekliyor' dedi."



Ben de "Fatih Hocam, kafan karmakarışık. Bu halde Galatasaray'a faydan olmaz. Ayrıl.. Dinlen.. Bir gün gene omuzlarda dönersin" demiştim, Baba Gündüz'ü hatırlayarak.. Onu, Galatasaray'ın "tarih" adamını kovmuştu bir yönetim. Gık demedi, ikinci kümeden yeni gelen Feriköy takımını aldı.. O Feriköy, üç büyüklerin üçünü de yendi. Milli Takım'a oyuncular verdi ve Baba Gündüz, Hasnun Galib'e omuzlarda döndü. Dinlemedin hocam!.

"Maçlar seyircili olsa, şimdiye çok gitmiştin" dedim. Onu da dinlemedin..