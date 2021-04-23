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    • Spor
    • 23.04.2021 12:21
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    • 23.04.2021 12:21
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    'de ayrılığında "oruç" iddiası

    Uzun yıllardır Süper Lig'de forma giyen, geçtiğimiz sezon 'in kazandığı şampiyonlukta da pay sahibi olan 'nın sözleşmesinin feshedilmesinin ardında büyük bir kriz olduğu iddia edildi.

    Başakşehir'de Demba Ba ayrılığında oruç iddiası

    Senegalli oyuncu, sosyal medya hesabına koyup kaldırdığı kapak fotoğrafı ile kamuoyuna cevap vermeyi tercih etti. Önceki gün Başakşehir'in Demba Ba ile olan sözleşmeyi tek taraflı feshetmesinin arkasındaki şüphe dün sosyal medyanın konusuydu.

    Fenerbahçe maçından önce Demba Ba'nın kadroda bulunmamasına teknik direktör Aykut Kocaman, "Bu bir tercih" diyerek cevap vermişti. Sözleşmesinin feshinden sonra sosyal medya hesabından ağzına fermuar çekilmiş bir resim paylaşan tecrübeli golcü ilk mesajını buradan verdi. Hemen herkes bunun "Ayrılık konusunda konuşmayacağım" anlamına geldiğini düşünmüştü.

    TARTIŞMA YAŞANDI
    Ancak işin aslının başka olduğu iddia edildi. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Demba Ba'nın Fenerbahçe maçından önce Kocaman'la oruç konusunda tartıştığı öğrenildi. Orucunu asla bırakmayacağını belirten Senegallinin sözleşmesi tek taraflı feshedildi.

        Demba Ba'nın Türkiye'ye gelişinde büyük rol oynayan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de dün yaptığı açıklamalarda "Demba Ba'yı iyi tanırım. Onurlu ve gururlu bir futbolcu. Fenerbahçe maçında oynamamasını garipsedim. Eğer bir şey varsa umarım Demba Ba çıkar açıklama yapar" ifadelerini kullanmıştı.

        GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ: DEMBA BA ÖZÜR DİLEDİ
        Denba Ba ile konuştuğunu ve oyuncunun yanlış anlaşıldığını ifade ettiğini belirten Gümüşdağ, "Demba Ba, bizim için çok kıymetli bir futbolcu. Sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshettik. Dün akşam sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf için de özür diledi. Paylaşımının kulüple alakalı olmadığını söyledi ve yanlış anlaşıldığını bana aktardı." ifadelerini kullandı.
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