Başakşehir'de Demba Ba ayrılığında oruç iddiası

Senegalli oyuncu, sosyal medya hesabına koyup kaldırdığı kapak fotoğrafı ile kamuoyuna cevap vermeyi tercih etti. Önceki gün Başakşehir'in Demba Ba ile olan sözleşmeyi tek taraflı feshetmesinin arkasındaki şüphe dün sosyal medyanın konusuydu.
Fenerbahçe maçından önce Demba Ba'nın kadroda bulunmamasına teknik direktör Aykut Kocaman, "Bu bir tercih" diyerek cevap vermişti. Sözleşmesinin feshinden sonra sosyal medya hesabından ağzına fermuar çekilmiş bir resim paylaşan tecrübeli golcü ilk mesajını buradan verdi. Hemen herkes bunun "Ayrılık konusunda konuşmayacağım" anlamına geldiğini düşünmüştü.
TARTIŞMA YAŞANDI
Ancak işin aslının başka olduğu iddia edildi. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Demba Ba'nın Fenerbahçe maçından önce Kocaman'la oruç konusunda tartıştığı öğrenildi. Orucunu asla bırakmayacağını belirten Senegallinin sözleşmesi tek taraflı feshedildi.