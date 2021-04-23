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    'da krizi!  istifaya çağrıldı, ortalık karıştı

    'ın en büyük taraftar oluşumu olan 'ın lideri, " bıraksın" mesajı attı. Sarı-Kırmızılı taraftarlar adeta ikiye bölünürken sosyal medya üzerinden çok şiddetli tartışmalar yaşandı.

    Ultra kriz

    Evinde Trabzon ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında ağır yara alan Galatasaray'da yeni bir kriz çıktı. Sarı-Kırmızılı tribünlerin en önemli taraftar oluşumu olan ultrAslan'ın lideri Sebahattin Şirin şok bir mesaj yayınladı.

    G.SARAYIMIZIN ÖNÜNÜ AÇIN
    Şirin kendi twitter hesabından, "Mustafa Cengiz ve Teknik Heyetimizden Galatasarayımızın önünü açmasını istiyoruz" ifadesini kullandı. Bu mesaj sonrası ortalık karıştı.

    ÖLENE KADAR SENİNLEYİZ!
    Galatasaraylı taraftarlar adeta ikiye bölünürken sosyal medya üzerinden sert tartışmalar yaşandı. Bazı taraftarlar ultrAslan'a tepki olarak "#ÖleneKadarTerimleyiz" hasthag'ini açtı.

        TERİM'İ BİRE BİR BEN GETİRDİM
        Tepkiler üzerine Sebahattin Şirin şok bir mesaj daha attı. Şirin, "Fatih hocanın G.Saray'a son gelişi bire bir şahsım tarafından gerçekleşmiştir" dedi. Bu sözler yeni bir tartışma getirdi.
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        Haberler Spor Galatasaray'da ultrAslan krizi! Fatih Terim istifaya çağrıldı, ortalık karıştı