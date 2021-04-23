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    • 23.04.2021 10:28
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    • 23.04.2021 10:28
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    St. Etienne Bursa'un genç yıldızı Batuhan Kör'ün peşinde

    Fransa'nın köklü ekiplerinden St. Etienne, Galatasaray ve Beşiktaş'ın da yakından takip ettiği Bursa'un 20 yaşındaki forveti Batuhan Kör'ün peşine düştü. Fransız ekibinin sezon sonu genç isim için transfer teklifi yapacağı öğrenildi.

    Fransız devi genç yıldızın peşinde

    Galatasaray ve Beşiktaş'ın transfer listesinde üst sıralarda bulunan Bursasporlu genç golcü Batuhan Kör'e Fransa'dan talip çıktı. Fransa Lig 1 ekiplerinden Saint-Etienne 20 yaşındaki oyuncunun peşine düştü.

    CLAUDE PUEL'E "ALALIM" RAPORU SUNULDU
    Fransız kulübü bir süredir golcü futbolcuyu izlemeye aldı. Saint-Etienne scoutları oyuncunun 3 maçını da Türkiye'de izleyerek deneyimli teknik adam Claude Puel'e olumlu rapor sundu. Fanatik'in haberine göre Fransızlar sezon sonunda yeşil-beyazlı kulüp kapısını çalmaya hazırlanıyor.

    BURSASPOR EN AZ 3 MİLYON EURO İSTİYOR
    Bu sezon Türkiye Kupası'nda Göztepe ile oynanan maçta 4 gol birden atan ve toplamda bu sezon 32 maçta 11 gol atan Batuhan Kör için kulübü en az 3 milyon Euro talep ediyor.

        TERİM "TAKİP EDİN" DEMİŞTİ
        Beşiktaş'ın da sezon sonu için girişimde bulunmaya hazırlandığı Batuhan Kör için Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim sarı-kırmızılı takımın scout ekibine "takip edin" talimatı vemişti.

        2 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR!
        Bursaspor ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan 20 yaşındaki santraforun piyasa değeri ise 725 bin Euro...
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        Haberler Spor St. Etienne Bursaspor'un genç yıldızı Batuhan Kör'ün peşinde