Galatasaray ve Beşiktaş'ın transfer listesinde üst sıralarda bulunan Bursasporlu genç golcü Batuhan Kör'e Fransa'dan talip çıktı. Fransa Lig 1 ekiplerinden Saint-Etienne 20 yaşındaki oyuncunun peşine düştü.
CLAUDE PUEL'E "ALALIM" RAPORU SUNULDU
Fransız kulübü bir süredir golcü futbolcuyu izlemeye aldı. Saint-Etienne scoutları oyuncunun 3 maçını da Türkiye'de izleyerek deneyimli teknik adam Claude Puel'e olumlu rapor sundu. Fanatik'in haberine göre Fransızlar sezon sonunda yeşil-beyazlı kulüp kapısını çalmaya hazırlanıyor.
BURSASPOR EN AZ 3 MİLYON EURO İSTİYOR
Bu sezon Türkiye Kupası'nda Göztepe ile oynanan maçta 4 gol birden atan ve toplamda bu sezon 32 maçta 11 gol atan Batuhan Kör için kulübü en az 3 milyon Euro talep ediyor.