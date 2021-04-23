BURSASPOR EN AZ 3 MİLYON EURO İSTİYOR

Bu sezon Türkiye Kupası'nda Göztepe ile oynanan maçta 4 gol birden atan ve toplamda bu sezon 32 maçta 11 gol atan Batuhan Kör için kulübü en az 3 milyon Euro talep ediyor.