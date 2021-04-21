Avrupa Süper Ligi krizi sonrası karar verildi! Hepsi men edilecek
Avrupa Süper Ligi'nin 12 önemli kulüp tarafından kurulduğunun açıklanması futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı. UEFA ve FIFA başta olmak üzere yerel liglerin federasyonları, birçok teknik adam ve futbolcular bu girişime tepki koydu. Bu gelişmelerin ardından UEFA ve FIFA'nın takınacağı durum merak konusu olurken UEFA yönetim kurulu üyesi Avrupa Süper Ligi adımını atan takımlarla ilgili alınacak kararı duyurdu. İşte Avrupa'daki futbol krizi sonrası yaşanan son gelişmeler.
Bazı kulüplerin kısa vadeli finansal kazançların peşinde olduğunu belirten Infantino, "İnsanların çok dikkatli düşünmesi gerekiyor. Düşünmeleri ve sorumluluk almaları gerekiyor. Kendi yollarında gitmeyi seçerlerse, o zaman kendi seçimlerinin sonuçlarıyla yaşamaları gerekir. Seçimlerinden de onlar sorumludur. Somut olarak bu ya içeride ya da dışarıda olduğunuz anlamına gelir. Yarı içeride, yarı dışarıda olamazsınız" dedi.