RAMAZAN İMSAKİYE
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Avrupa Süper Ligi krizi sonrası karar verildi! Hepsi men edilecek

Avrupa Süper Ligi'nin 12 önemli kulüp tarafından kurulduğunun açıklanması futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı. UEFA ve FIFA başta olmak üzere yerel liglerin federasyonları, birçok teknik adam ve futbolcular bu girişime tepki koydu. Bu gelişmelerin ardından UEFA ve FIFA'nın takınacağı durum merak konusu olurken UEFA yönetim kurulu üyesi Avrupa Süper Ligi adımını atan takımlarla ilgili alınacak kararı duyurdu. İşte Avrupa'daki futbol krizi sonrası yaşanan son gelişmeler.

21.04.2021 11:46 - Son Güncelleme:
Avrupa Süper Ligi krizi sonrası karar verildi! Hepsi men edilecek

Avrupa Süper Ligi projesi yaşanan tartışmalar ve bazı takımların ligden çekilmesi sonrası askıya alındı ve şimdi gözler UEFA'ya çevrildi.

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Avrupa Süper Ligi krizi sonrası karar verildi! Hepsi men edilecek

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Avrupa Süper Ligi'ni kurduklarını açıklayan 12 takıma sert sözlerle yüklenmişti.

Avrupa Süper Ligi krizi sonrası karar verildi! Hepsi men edilecek

Bu kulüplerin kendilerinden başka kimseyi düşünmediklerini ifade eden Ceferin, "Futbolu öldürmek için ellerinden geleni yapıyorlar" sözlerini sarf etti.

Avrupa Süper Ligi krizi sonrası karar verildi! Hepsi men edilecek

INFANTINO: SEÇİMLERİNİN SONUÇLARIYLA YAŞARLAR
FIFA Başkanı Gianni Infantino da konuyla ilgili açıklamada bulundu ve bu girişimi şiddetle kınadıklarını belirtti.

Avrupa Süper Ligi krizi sonrası karar verildi! Hepsi men edilecek

Bazı kulüplerin kısa vadeli finansal kazançların peşinde olduğunu belirten Infantino, "İnsanların çok dikkatli düşünmesi gerekiyor. Düşünmeleri ve sorumluluk almaları gerekiyor. Kendi yollarında gitmeyi seçerlerse, o zaman kendi seçimlerinin sonuçlarıyla yaşamaları gerekir. Seçimlerinden de onlar sorumludur. Somut olarak bu ya içeride ya da dışarıda olduğunuz anlamına gelir. Yarı içeride, yarı dışarıda olamazsınız" dedi.