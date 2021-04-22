Süper Lig kurulduktan 3 gün sonra dağıldı: 12 kurucunun 9'u ayrılık kararını açıkladı

Dünya futbolunda deprem etkisi yaratan Avrupa Süper Ligi ile ilgili şok gelişmeler şaşanıyor... 12 dev kulübün öncülüğünde kurulan organizasyon 3 günde dağıldı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın "İngiltere sınırları içinde maç oynatmayız" resmi sonrası ilk çözülme Premier Lig kulüplerinden geldi. Chelsea, Liverpool, M.City, Arsenal, M.United ve Tottenham çekilme kararı aldı. Ardından A.Madrid, Inter ve Milan da ayrılık açıklaması yaptı. Juventus Başkanı Agnelli, "Bu şartlarda Süper Lig düzenlenemez" dedi. Barcelona ve R.Madrid'in de kısa süre içinde çekileceği ve organizasyonun başlamadın biteceği belirtildi.

FLORENTİNO PEREZ SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Avrupa Süper Ligi'nin ve R.Madrid'in Başkanı Florentino Perez kayıplarda. Perez henüz çekilen takımlarla ilgili açıklamada bulunmadı.