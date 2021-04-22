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    Süper Lig kurulduktan 3 gün sonra dağıldı: 12 kurucunun 9'u ayrılık kararını açıkladı

    İngiltere Başbakanı Johnson’ın resti sonrası kulüpleri geri adım attı. Ardından A.Madrid, Inter ve da çekilme kararı aldı... ’un Başkanı Agnelli, “Bu şartlarda Süper Lig düzenlenemez” dedi.

    Süper fiyasko

    Dünya futbolunda deprem etkisi yaratan Avrupa Süper Ligi ile ilgili şok gelişmeler şaşanıyor... 12 dev kulübün öncülüğünde kurulan organizasyon 3 günde dağıldı.

    İngiltere Başbakanı 'ın "İngiltere sınırları içinde maç oynatmayız" resmi sonrası ilk çözülme kulüplerinden geldi. , , M.City, , M.United ve çekilme kararı aldı. Ardından A.Madrid, Inter ve da ayrılık açıklaması yaptı. Başkanı Agnelli, "Bu şartlarda Süper Lig düzenlenemez" dedi. ve R.Madrid'in de kısa süre içinde çekileceği ve organizasyonun başlamadın biteceği belirtildi.

    SESSİZLİĞİNİ KORUYOR
    Avrupa     Süper Ligi'nin ve R.Madrid'in Başkanı Florentino Perez kayıplarda. Perez henüz çekilen takımlarla ilgili açıklamada bulunmadı.

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    Haberler Spor Süper Lig kurulduktan 3 gün sonra dağıldı: 12 kurucunun 9'u ayrılık kararını açıkladı