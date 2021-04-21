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    • 21.04.2021 10:26
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    SON DAKİKA: duyurdu: Üst klasman bir hakemin Kovid-19 testi pozitif çıktı

    Son dakika haberine göre, (), bir üst klasman yardımcı hakemin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

    TFF duyurdu! 1'i daha pozitif çıktı

    (), bir üst klasman yardımcı hakemin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

    TFF'den yapılan açıklamala şu ifadelere yer verildi;

    Bir Üst Klasman Yardımcı hakemimizin 19.04.2021 Pazartesi günü yapılan rutin Covid-19 PCR test sonucu pozitif çıkmıştır.

    Hakemimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 10 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir.

    Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

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    Haberler Spor SON DAKİKA: TFF duyurdu: Üst klasman bir hakemin Kovid-19 testi pozitif çıktı