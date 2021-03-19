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    • 19.03.2021 13:10
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    SON DAKİKA: TFF'den flaş Kovid-19 açıklaması: Üst Klasman hakemimizin PCR testi sonucu pozitif çıktı

    Son dakika haberine göre, (TFF) Sağlık Kurulu, üst klasman hakemlerinden birinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

    TFF'den flaş açıklama! Testi pozitif çıktı

    (TFF) Sağlık Kurulu, üst klasman hakemlerinden birinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

    TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bir Üst Klasman hakemimizin 17.03.2021 Çarşamba günü yapılan rutin Covid-19 PCR testi sonucu pozitif çıkmıştır. Hakemimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 10 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir" ifadeleri kullanıldı.

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    Haberler Spor SON DAKİKA: TFF'den flaş Kovid-19 açıklaması: Üst Klasman hakemimizin PCR testi sonucu pozitif çıktı