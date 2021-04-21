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    • 21.04.2021 10:11
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    SON DAKİKA: Fenerbahçe'de 'ye Ada'dan kanca! 'den 3 takım istiyor

    Son dakika haberi! Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de, ara transfer döneminde kadroya katılan gösterdiği performansla parmak ısırtıyor. Yıllarca stoper hattında yaşanan soruna bir anda çözüm olan Macar stoper, İngiltere takımlarının da gözdesi haline geldi. Szalai için 3 Ada takımının ismi geçiyor.

    Yıldız isme Ada'dan kanca! 3 kulüp istiyor

    Ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin sessiz sedasız kadrosuna kattığı Attila Szalai, performansıyla bir anda taraftarın sevgilisi haline geldi.

    Genç stoper gösterdiği başarılı performansın yanında saha içinde lider oyunculardan biri olmasıyla da teknik direktör Emre Belözoğlu'nun vazgeçilmezleri arasına girdi.


    Macaristan Milli Takımı'nda da forma giyen Attila Szalai için transfer haberleri her geçen gün artıyor. EURO 2020'de de forma giyecek olan Szalai için özellikle Ada takımlarının ismi geçiyor.
        Haberler Spor SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Attila Szalai'ye Ada'dan kanca! Premier Lig'den 3 takım istiyor