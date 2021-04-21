Dün gece oynanan Sivasspor - Beşiktaş karşılaşmasını yöneten Fırat Aydınus'un hakemlik kariyeri 25 gün sonra noktalanıyor. Bilindiği gibi hakemler kurallar gereği en fazla 47 yaşına kadar görev yapabiliyor.
47 yaşını doldurmak üzere olan Aydınus'un da bu sezon hakemlik kariyeri son bulacak. Ligin en fazla maç yöneten hakemlerinden olan Aydınus'un eski hakem arkadaşı Deniz Çoban da 47 yaşındaki hakemin kariyerinin noktalanacağını duyurdu.
"FIRAT AYDINUS'UN 25 GÜNÜ KALDI"
Hürriyet'ye yer alan habere göre, eski hakem Deniz Çoban da "Fırat Aydınus'un kariyerinde 25 günü kaldı" dedi. Cüneyt Çakır, Bülent Yıldırım ve Fırat Aydınus'un uzun yıllar 'Demirbaş hakemler' olarak gösterilen Süper Lig'de, elit hakemlerden sadece Cüneyt Çakır kaldı. Yakın dönemde Bülent Yıldırım da yaş gereği hakemlik kariyeri noktalanmıştı.