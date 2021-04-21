



47 yaşını doldurmak üzere olan Aydınus'un da bu sezon hakemlik kariyeri son bulacak. Ligin en fazla maç yöneten hakemlerinden olan Aydınus'un eski hakem arkadaşı Deniz Çoban da 47 yaşındaki hakemin kariyerinin noktalanacağını duyurdu.