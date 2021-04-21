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    • 21.04.2021 10:36
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    Hakem arkadaşı da açıkladı! emekli oluyor

    Son olarak Sivasspor - Beşiktaş maçında düdük kalan 'in tecrübeli hakemlerinden , kariyerinin son günlerini yaşıyor. 47 yaşını doldurmak üzere olan Aydınus emekli oluyor. Yakın dönemde Bülent Yıldırım da yaş gereği hakemlik kariyeri noktalanmıştı.

    Bir devrin sonu! Aydınus'un 25 günü kaldı

    Dün gece oynanan Sivasspor - Beşiktaş karşılaşmasını yöneten Fırat Aydınus'un hakemlik kariyeri 25 gün sonra noktalanıyor. Bilindiği gibi hakemler kurallar gereği en fazla 47 yaşına kadar görev yapabiliyor.



    47 yaşını doldurmak üzere olan Aydınus'un da bu sezon hakemlik kariyeri son bulacak. Ligin en fazla maç yöneten hakemlerinden olan Aydınus'un eski hakem arkadaşı Deniz Çoban da 47 yaşındaki hakemin kariyerinin noktalanacağını duyurdu.


    "FIRAT AYDINUS'UN 25 GÜNÜ KALDI"
    Hürriyet'ye yer alan habere göre, eski hakem Deniz Çoban da "Fırat Aydınus'un kariyerinde 25 günü kaldı" dedi. Cüneyt Çakır, Bülent Yıldırım ve Fırat Aydınus'un uzun yıllar 'Demirbaş hakemler' olarak gösterilen Süper Lig'de, elit hakemlerden sadece Cüneyt Çakır kaldı. Yakın dönemde Bülent Yıldırım da yaş gereği hakemlik kariyeri noktalanmıştı.

        GEÇEN SEZON 1 AY CEZA ALMIŞ, KARİYERİ KURTULMUŞTU
        PFDK, hakem Fırat Aydınus'a 30 gün hak mahrumiyeti cezası vermişti... Süper Lig'in 24. haftasındaki Evkur Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir maçını yöneten Aydınus'a 'futbol camiasını küçük düşürecek tutum ve davranışlarda bulunması' gerekçesiyle 30 gün hak mahrumiyeti cezası verildiği belirtilmişti.

        Aydınus ve Bozdoğan, 3 aydan fazla ceza alsaydı hakemlik kariyerleri sona erecekti.

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