Süper Lig'in 36. haftası derbiye sahne oluyor. Lider Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftada Galatasaray ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele iki takım için de büyük önem taşıyor. İki teknik adam Fatih Terim ve Abdullah Avcı tüm planlarını galibiyet üzerine kuruyor.





VAR HAKEMİ CÜNEYT ÇAKIR OLDU

Tüm Türkiye'nin gözünün çevrildiği maçın hakem kadrosu açıklandı. Orta hakem olarak Mete Kalkavan'ın düdük çalacağı müsabakanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Cüneyt Çakır olduğu duyuruldu.