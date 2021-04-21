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    • 21.04.2021 11:57
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    SON DAKİKA: Galatasaray-Trabzonspor maçının VAR hakemi oldu

    Son dakika haberi! Spor Toto 'in 36. haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Zirve yarışını yakında ilgilendiren mücadeleye saatler kala VAR hakemi olarak 'ın görev yapacağı bildirildi.

    Derbinin VAR hakemi belli oldu

    'in 36. haftası derbiye sahne oluyor. Lider Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftada Galatasaray ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele iki takım için de büyük önem taşıyor. İki teknik adam Fatih Terim ve Abdullah Avcı tüm planlarını galibiyet üzerine kuruyor.



    VAR HAKEMİ CÜNEYT ÇAKIR OLDU
    Tüm Türkiye'nin gözünün çevrildiği maçın hakem kadrosu açıklandı. Orta hakem olarak Mete Kalkavan'ın düdük çalacağı müsabakanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) olduğu duyuruldu.

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    Haberler Spor SON DAKİKA: Galatasaray-Trabzonspor maçının VAR hakemi Cüneyt Çakır oldu