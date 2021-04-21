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    • 21.04.2021 12:02
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    hangi kanalda, saat kaçta? CSKA Fenerbahçe maçı şifresiz mi?

    hangi kanalda saat kaçta? Euroleague'de oynanacak CSKA Fenerbahçe maçı şifresiz mi? THY EuroLeague'de play-off turunda CSKA Moskova ile eşleşen Fenerbahçe, ilk maç için Rusya'ya gitti. Merakla beklenen mücadelenin saat ve yayıncı bilgileri de araştırılıyor. Peki, CSKA FB maçı hangi kanalda saat kaçta?

    takvim.com.tr
    CSKA Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? CSKA Fenerbahçe maçı şifresiz mi?

    CSKA Fenerbahçe maçı hangi kanalda saat kaçta? Turkish Airlines EuroLeague'de playoff heyecanı başladı. Dev turnuvada playofflarda ülkemizi Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko temsil ediyor. Fenerbahçe'nin Rusya ekibi CSKA Moskova ile oynayacağı maç için nefesler tutuldu. CSKA Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi sorusunun yanıtı haberimizde!

    CSKA FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

    Turkish Airlines EuroLeague'de normal sezonu 20 galibiyet ve 14 mağlubiyetle yedinci bitiren temsilcimiz Fenerbahçe Beko, play-off turu ilk maçında bu akşam 20:00'de CSKA Moskova'ya konuk olacak. Moskova'daki Megasport Arena'da oynanacak maç, beIN Sports 3'ten canlı yayınlanacak.

    Üç galibiyete ulaşan takımın Final Four'a kalacağı turda bu akşamki karşılaşmanın hakemleri İtalyan Luigi Lamonica, Letonyalı Olegs Latisevs ve Litvanyalı Gytis Vilius.

    Covid-19 vakaları sebebiyle sıkıntılı günler geçiren sarı-lacivertlilerde Sırp başantrenör Igor Kokoskov ve beş oyuncu, sağlık protokolü nedeniyle kadroda olmayacak. Yardımcı antrenör Erdem Can, bu akşam takımın başında sahaya çıkacak. Sakatlığı süren Jan Vesely, bu akşam forma giyemeyecek bir diğer isim.

    MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLER

    Fenerbahçe'nin EuroLeague lisansı aldığı 2006'dan beri karşı karşıya gelen iki takım, özellikle son dönemde birbirine birçok kez rakip oldu. İki takım EuroLeague finalinde bile karşı karşıya gelirken toplamda 19 kez oynadılar.

    Bu 19 maçın 11'ini CSKA Moskova kazanırken 8 kez de Fenerbahçe Beko kazandı. Zeljko Obradovic takımın başına geçtikten sonra ise Fenerbahçe son maçlarda üstünlüğü eline geçirmişti. Fenerbahçe, Obradovic döneminde CSKA Moskova ile oynadığı son 11 maçta 7 maçı kazanmayı başarmıştı.

        Bu sezon oynanan maçlarda ise iki ekip de birer galibiyet aldı. İki ekip bu sezon ilk olarak 3. haftada Ataşehir'de karşılaştı. Kıran kırana geçen ve uzatmalara giden maçı Rus ekibi 77-78 kazanmayı başarmıştı. Sezonun ikinci yarısında EuroLeague'de fırtına gibi esen Fenerbahçe Beko, ligin 21. haftasında CSKA Moskova'nın konuğu olmuştu. Sarı-lacivertliler şahane performansını Rusya'da da sürdürmüş ve Nando De Colo ile Jan Vesely'nin yıldızlaştığı maçta Rus ekibini 83-89 devirmişti.
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        Haberler Spor CSKA Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? CSKA Fenerbahçe maçı şifresiz mi?