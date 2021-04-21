CSKA Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? CSKA Fenerbahçe maçı şifresiz mi?

MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLER

Fenerbahçe'nin EuroLeague lisansı aldığı 2006'dan beri karşı karşıya gelen iki takım, özellikle son dönemde birbirine birçok kez rakip oldu. İki takım EuroLeague finalinde bile karşı karşıya gelirken toplamda 19 kez oynadılar.

Bu 19 maçın 11'ini CSKA Moskova kazanırken 8 kez de Fenerbahçe Beko kazandı. Zeljko Obradovic takımın başına geçtikten sonra ise Fenerbahçe son maçlarda üstünlüğü eline geçirmişti. Fenerbahçe, Obradovic döneminde CSKA Moskova ile oynadığı son 11 maçta 7 maçı kazanmayı başarmıştı.