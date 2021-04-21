Zirvede kritik randevu! İşte Galatasaray - Trabzonspor maçının ilk 11'leri...

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı son sürat devam ediyor. Fenerbahçe'nin bay geçtiği haftada Beşiktaş'ın yeniden puan kaybetmesiyle Galatasaray bir kez daha umutlandı. Evinde Trabzonspor'u konuk edecek sarı-kırmızılı ekip Karadeniz temsilcisini devirmesi durumunda şampiyonluk yarışında yeniden iddialı hale gelecek. Trabzonspor ise sarı-kırmızılı ekibi devirerek ligi 3. sırada bitirmek istiyor. Karşılaşma öncesi Galatasaray'da Mostafa Mohamed, Falcao, Donk, Linnes ve Yedlin gibi isimlerin eksikliği devam ederken, Trabzonspor'da ise Vitor Hugo ve Ekuban'ın sahada olacağı öğrenildi. İşte Fatih Terim'li Galatasaray ve Abdullah Avcı'lı Trabzonspor'un muhtemel 11'leri...

21.04.2021 10:08 - Son Güncelleme: 21.04.2021 10:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





