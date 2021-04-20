ÖZİL'DEN SÜPER TEPKİ!

Fener'in yıldızı Mesut Özil dün resmen kurulan Avrupa Süper Ligi'ne sert tepki gösterdi. Tecrübeli futbolcu sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Çocuklar Dünya Kupası'nı ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmanın hayaliyle büyürler. Avrupa Süper Ligi'ni değil. Büyük maçların keyfi de her hafta değil yılda birkaç kez olursa çıkar" dedi.