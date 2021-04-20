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    takımın başına geçince 'de kara bulutlar dağıldı

    ile yolların ayrılmasının ardından takımın teknik patronu olan ile birlikte ’nin çehresi de değişti. Sarı-Lacivertiller, Belözoğlu ile birlikte rakibi sahasında bekleyen takım olmaktan çıkıp risk alan, rakip yarı sahada baskı yapan bir takım haline geldi.

    Kara bulutlar dağıldı

    Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından takımın teknik patronu olan Emre Belözoğlu ile birlikte Fenerbahçe'nin çehresi de değişti. Sarı-Lacivertiller, Belözoğlu ile birlikte rakibi sahasında bekleyen takım olmaktan çıkıp risk alan, rakip yarı sahada baskı yapan bir takım haline geldi.

    FENER CAMİASI HAVAYA GİRDİ
    Fenerbahçe'nin bu oyun tarzı "Genlerine dönüş" olarak nitelendirilirken taraftarlar yeni sisteme sanal alemde destek veriyor. F.Bahçe'nin zirveye yaklaşması da camiayı havaya sokmuş durumda.

    BELÖZOĞLU'NUN KREDİSİ ARTTI
    Lider Beşiktaş'ın puan kayıpları yanında Fenerbahçe'nin kazanması şampiyonluk umutlarını daha arttırırken, Emre Belözoğlu'nun kredisi de oldukça artmış durumda.

        OZAN TUFAN REKOR KIRDI
        Medipol Başakşehir maçında 2 asist yapan Ozan Tufan, asist sayısını 9'a çıkardı. Ozan Tufan en fazla asist yaptığı sezonu yaşıyor.

        KASIMPAŞA İÇİN START VERİLİYOR
        Dünü dinlenerek geçiren Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına bugün start verecek. Bu arada sakatlığı bulunan oyuncuların tedavisine dün de devam edildi.

        ÖZİL'DEN SÜPER TEPKİ!
        Fener'in yıldızı Mesut Özil dün resmen kurulan Avrupa Süper Ligi'ne sert tepki gösterdi. Tecrübeli futbolcu sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Çocuklar Dünya Kupası'nı ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmanın hayaliyle büyürler. Avrupa Süper Ligi'ni değil. Büyük maçların keyfi de her hafta değil yılda birkaç kez olursa çıkar" dedi.
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        Haberler Spor Emre Belözoğlu takımın başına geçince Fenerbahçe'de kara bulutlar dağıldı