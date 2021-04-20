Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından takımın teknik patronu olan Emre Belözoğlu ile birlikte Fenerbahçe'nin çehresi de değişti. Sarı-Lacivertiller, Belözoğlu ile birlikte rakibi sahasında bekleyen takım olmaktan çıkıp risk alan, rakip yarı sahada baskı yapan bir takım haline geldi.
FENER CAMİASI HAVAYA GİRDİ
Fenerbahçe'nin bu oyun tarzı "Genlerine dönüş" olarak nitelendirilirken taraftarlar yeni sisteme sanal alemde destek veriyor. F.Bahçe'nin zirveye yaklaşması da camiayı havaya sokmuş durumda.
BELÖZOĞLU'NUN KREDİSİ ARTTI
Lider Beşiktaş'ın puan kayıpları yanında Fenerbahçe'nin kazanması şampiyonluk umutlarını daha arttırırken, Emre Belözoğlu'nun kredisi de oldukça artmış durumda.