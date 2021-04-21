Avrupa Süper Ligi dağıldı mı? Avrupa Süper Ligi takımları hangileri olacak?

Avrupa Süper Ligi dağıldı mı? Avrupa Süper Ligi takımları hakkında peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. Avrupa'nın önde gelen 12 kulübünün kurduğu ve büyük tepkilere yol açan Avrupa Süper Ligi hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Lige katılım kararı alan takımlardan peş peşe yeni açıklamalar geldi!
AVRUPA SÜPER LİGİ DAĞILDI MI?
Avrupa Süper Ligi'nin kurucu takımları arasında olan İngiltere Premier Lig ekipleri Manchester City, Arsenal, Liverpool, Tottenham ve Manchester United organizasyondan çekilmek için gerekli işlemlerin başlatıldığını açıkladı.
Manchester City sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Avrupa Süper Ligi'nden çekilmek için gerekli işlemlere başlandığını kamuoyuna duyururuz" dedi. Liverpool'un resmi sitesinden çekilmeye ilişkin yapılan açıklamada ise "Avrupa Süper Ligi'ne katılımımızın sona erdiğini teyit ediyoruz" ifadesine yer verildi.
ASKIYA ALINDI!
Süper Lig'de yer alan 6 İngiliz kulübünün tamamının çekilme kararı almasının ardından askıya alınan Avrupa Süper Ligi'nde yönetim, açıklama yayımladı. Projenin yeniden şekillendirileceğinin belirtildiği açıklamada, "İngiliz kulüpleri baskılar nedeniyle ayrılmak zorunda kaldı. Projeyi yeniden şekillendirmek için adımlarımızı gözden geçiriyoruz. Yeni bir organizasyon öneriyoruz çünkü var olan artık işe yaramıyor." ifadelerine yer verdi.
İngiltere'nin Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham, İtalya'nın Milan, Inter ve Juventus, İspanya'nın Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid kulüpleri, iki gün önce yaptıkları ortak açıklamayla Avrupa Süper Ligi'ni kurduklarını duyurmuştu.