Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi sitesinden PFDK kararlarına ilişkin yapılan açıklama şöyle:



"Galatasaray'ın kulüp TV'sinde sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı FDT'nin 38/4. maddesi uyarınca 100.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in, kulüp TV'sinde sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı FDT'nin 38/3-b maddesi uyarınca 15 gün hak mahrumiyeti ve 50.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

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