Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 20.04.2021 16:57
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.04.2021 16:57
    ABONE OL

    Son dakika: PFDK'dan ve 'e ceza

    Son dakika haberine göre (PFDK), 'a 100 bin TL, Başkan 'e de 15 gün hak mahrumiyeti ile 50 bin TL para cezası verdi.

    Mustafa Cengiz'e büyük şok!

    Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi sitesinden PFDK kararlarına ilişkin yapılan açıklama şöyle:

    "'ın kulüp TV'sinde sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı FDT'nin 38/4. maddesi uyarınca 100.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, Galatasaray Başkanı 'in, kulüp TV'sinde sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı FDT'nin 38/3-b maddesi uyarınca 15 gün hak mahrumiyeti ve 50.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Son dakika: PFDK'dan Galatasaray ve Mustafa Cengiz'e ceza