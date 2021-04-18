Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz'den Arda Turan'a flaş telefon
Süper Lig'de Göztepe engelini geçerek yeniden şampiyonluk yarışına tutunan Galatasaray'da hafta içi Başkan Mustafa Cengiz'in açıklamaları tartışılmıştı. Kulüp kanalında katıldığı programda söyledikleriyle gündem yaratan Cengiz'in oyuncularla ilgili olarak yaptığı eleştirilerin ardından kaptan Arda Turan'ı aradığı ortaya çıktı.
Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakanın 9. dakikasında Fousseni Diabate'nin golüyle 1-0 öne geçen Göztepe karşısında Galatasaray, ilk yarıyı 19. ve 39. dakikalarda Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 2-1 üstün tamamladı. İkinci yarıda Kerem Aktürkoğlu'nun penaltıdan bulduğu golle 3-1 üstünlük kuran Galatasaray, müsabakadan bu skorla galip ayrıldı.
Ligde galip gelemediği son 3 karşılaşmadan sadece 1 puan çıkaran Galatasaray, Ege temsilcisi karşısında elde ettiği galibiyetle puanını 65'e yükseltti ve 3. sırada yer aldı. Sarı-kırmızılı ekip, lider Beşiktaş'la puan farkını 6'ya indirdi. Göztepe ise üst üste aldığı 2 galibiyetin ardından yaşadığı yenilgiyle 46 puanda kaldı.