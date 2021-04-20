Avrupa'nın önde gelen 12 takımı, "Avrupa Süper Ligi" adıyla yeni bir turnuva düzenlenmesi konusunda anlaşmaya vardığı bildirildi. Yayın ve ticari gelir konusunda UEFA ve FIFA ile anlaşamayan 12 kulübün resti sonrası Avrupa'da futbol tarihinin görmediği bir deprem yaşanırken, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'den önemli açıklamalar geldi.
İşte o açıklamlardan öne çıkanlar;
KAOSTAN DAHA GÜÇLÜ ÇIKACAĞIZ
"Bu kaos bizi daha güçlü yapacak. Futbolu daha güçlü kılacak. Hep birlikte çözüm bulacağımızdan şüphem yok."
GALATASARAY'A İHTİYACIMIZ VAR
"UEFA organizasyonlarının Atalanta, Rangers, Dinamo Zagreb ve Galatasaray'a ihtiyacı var. Herkesin bir şansı olduğunu bilmemiz gerekiyor. Hayalleri canlı tutmamız gerek. Şu anki büyük kulüpler, geçmişte büyük bir kulüp değildi."