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    • 19.04.2021 14:09
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    'ın Sivas maçı kafilesi belli oldu! Aboubakar oynayacak mı?

    Süper Lig'in 36. haftasında Sivas'un konuğu olacak 'ta maç kafilesi belli oldu. Sergen Yalçın yönetimindeki siyah-beyazlı ekipte bir süredir takımdan ayrı kalan da kadroya dahil edildi.

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    Süper Lig'in 36. haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivas ile karşılaşacak 'ta kamp kadrosu açıklandı.

    Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Sergen Yalçın'ın Demir Grup Sivasspor maçı kadrosuna dahil ettiği futbolcular şöyle:,

    Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice Nsakala, Welinton Souza, Domagoj Vida, Bilal Ceylan, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı, Josef de Souza, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Bernard Mensah, Georges Nkoudou, Gökhan Töre, Rachid Ghezzal, Cyle Larin, .

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    Haberler Spor Beşiktaş'ın Sivasspor maçı kafilesi belli oldu! Aboubakar oynayacak mı?