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    • 18.04.2021 22:45
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    : maçını alamazsa kendi işini yarılar

    'in 35. haftasında 'nin 'i mağlup etmesinin ardından yorumcusu , "Haftanın maçı - maçı. 'ın durumu şu anda iyi. Beşiktaş, Sivas maçını alırsa yarılar işi, alamazsa kendi işini yarılar." ifadelerini kullandı.

    Erman Toroğlu: Beşiktaş Sivas maçını alamazsa...

    'in 35. haftasında , 1-0 geriye düştüğü maçta 'i 2-1 mağlup etti. Böylece sarı lacivertliler, lider ile puan farkını 2'ye indirdi. Ev sahibi ekip ise 33 puanla düşme hattında kalırken Fenerbahçe şampiyonluk şansını sürdürdü

    Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe'nin Başakşehir'i mağlup etmesinin ardından yorumcusu şampiyonlu yarışı hakkında çarpıcı sözler söyledi.

    Toroğlu, "Haftanın maçı Sivasspor - Beşiktaş maçı. Sivas'ın durumu şu anda iyi. Beşiktaş, Sivas maçını alırsa yarılar işi, alamazsa kendi işini yarılar." dedi.

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    Haberler Spor Erman Toroğlu: Beşiktaş Sivas maçını alamazsa kendi işini yarılar