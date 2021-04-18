Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe, 1-0 geriye düştüğü maçta Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Böylece sarı lacivertliler, lider Beşiktaş ile puan farkını 2'ye indirdi. Ev sahibi ekip ise 33 puanla düşme hattında kalırken Fenerbahçe şampiyonluk şansını sürdürdü

Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe'nin Başakşehir'i mağlup etmesinin ardından A Spor yorumcusu Erman Toroğlu şampiyonlu yarışı hakkında çarpıcı sözler söyledi.

Toroğlu, "Haftanın maçı Sivasspor - Beşiktaş maçı. Sivas'ın durumu şu anda iyi. Beşiktaş, Sivas maçını alırsa yarılar işi, alamazsa kendi işini yarılar." dedi.