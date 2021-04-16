İç sahada fire vermek istemediklerini ve bunu için üzgün olduklarını söyleyen Sergen Yalçın, "İç sahada puan kaybettiğimiz için üzgünüz. Fire vermek istemiyoruz. Daha rahat bir pozisyon almak istiyorduk ama mümkün olmadı. Çok da kazanacak bir oyun oynadığımızı düşünmüyorum ama bizi üzen tarafı, 2-0'ı yakaladıktan sonra 2 penaltıyla rakibe puan vermemizdi. Oyuncuların buna tepki vermeleri, daha sağlam durmaları ve daha agresif olmaları gerekiyordu. Maalesef bunları yapamadık. Beraberlik için üzgünüz. Önümüzde 7 maç var ve hala öndeyiz. Çıkarmamız gereken dersleri çıkarıp bundan sonraki maçlarda telafisini yapacağız" dedi.