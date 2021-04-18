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    'nun Beşiktaş-Ankaragücü maçı ile ilgili yaptığı tahmin doğru çıktı: Bu gol bizi şampiyon yapacak

    Beşiktaş’ın maçını birkaç oyuncusu ile birlikte izleyen Fenerbahçe teknik sorumlusu skor 2-2 olunca, “Bu gol bizi şampiyon yapacak...” dedi.

    Şampiyon yapacak

    Hafta içinde "Göreceksiniz! Beşiktaş, A.Gücü maçında puan kaybedecek" dediği öğrenilen Emre Belözoğlu'nun tahmini doğru çıktı. Genç teknik adam A.Gücü'nün beraberlik golünün ardından büyük sevinç yaşadı ve "Bu gol bizi şampiyon yapacak" dedi.



    HEYECANLA TAKİP ETTİLER
    Emre Belözoğlu'nun Beşiktaş-Ankaragücü maçını yardımcıları, Selçuk Şahin, futbolculardan da Gökhan Gönül, Caner Erkin, Serdar Aziz ve Altay Bayındır ile birlikte izlediği öğrenildi.

    FENER'E EKSTRA MOTİVASYON
    Fenerbahçe, Başakşehir maçı öncesinde büyük bir motivasyona sahip olurken, Beşiktaş'ın da salı günü ligin en formada takımlarından Sivas ile oynayacak olması umutları daha da artıyor.

    8 TOPÇU KART SINIRINDA
    Fenerbahçe'de 8 futbolcu sarı kart sınırında. Bu isimler Caner Erkin, Serdar Aziz, Pelkas, Sosa, Gökhan Gönül, Tisserand, Sinan Gümüş ve İrfan Can.




    F.BAHÇE'DE ALTAY DEPREMİ!
    F.Bahçe'de Altay Bayandır şoku yaşanıyor. Altay'ın önceki gün yapılan antrenmanda şut çalışması sırasında el bileğinden travma geçirdi. Altay Bayındır'ın el bileği skafoid kemiğinde kırık tespit edildi ve ameliyat olmasına karar verildi. Altay sezonu kapattı.

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    Haberler Spor Emre Belözoğlu'nun Beşiktaş-Ankaragücü maçı ile ilgili yaptığı tahmin doğru çıktı: Bu gol bizi şampiyon yapacak