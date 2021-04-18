



HEYECANLA TAKİP ETTİLER

Emre Belözoğlu'nun Beşiktaş-Ankaragücü maçını yardımcıları, Selçuk Şahin, futbolculardan da Gökhan Gönül, Caner Erkin, Serdar Aziz ve Altay Bayındır ile birlikte izlediği öğrenildi.



FENER'E EKSTRA MOTİVASYON

Fenerbahçe, Başakşehir maçı öncesinde büyük bir motivasyona sahip olurken, Beşiktaş'ın da salı günü ligin en formada takımlarından Sivas ile oynayacak olması umutları daha da artıyor.



8 TOPÇU KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de 8 futbolcu sarı kart sınırında. Bu isimler Caner Erkin, Serdar Aziz, Pelkas, Sosa, Gökhan Gönül, Tisserand, Sinan Gümüş ve İrfan Can.