



İşte Emre Belözoğlu'nun açıklamaları...

BU TAKIMIN BİR PARÇASI OLMAK BENİM İÇİN BİR ŞEREFTİR

Çok önemli bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra daha net bir şekilde oyunu tutmamız gerekiyordu. Hayatta neyin hayır neyin şer olduğunu bilemiyorsunuz. Altay'ın sakatlığı, Harun'un bugün gösterdiği performans. Futbolda böyle şeyler var.

Bu takımın bir parçası olmak benim için bir şereftir. Ayrıca sonu ne olursa olsun oyuncularımız bilsinler ki onlarla beraberiz.

Çok maç var. Sonuna kadar bu yarışı devam ettirebilecek güce sahibiz. İnşallah bu enerjinin yanımızda olmasıyla birlikte sonuna kadar devam edeceğiz. Başakşehir'de umuyorum ki bu süreçten bir an önce kurtulur.