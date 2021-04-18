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    • 18.04.2021 17:46
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    Başakşehir - Fenerbahçe maçı CANLI ANLATIM İZLE | İBFK - FB CANLI TAKİP

    Süper Lig’in 35. haftasında Fenerbahçe deplasmanda ile karşılaşıyor. Hakem yönetiminde Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadelede iki takımda da hedef mutlak galibiyet. Başakşehir - Fenerbahçe maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz. İşte İBFK - FB karşılaşmasına dair tüm detaylar...

    Başakşehir - Fenerbahçe | CANLI

    Fenerbahçe, Süper Lig'in 35. haftasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftada Fenerbahçe sahadan 3 puanla ayrılarak bay geçeceği hafta öncesi avantaj elde etmek istiyor.



    Başakşehir - Fenerbahçe maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

    Muhtemel 11'ler

    Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Ponck, Epureanu, Cemali, Ndayishimiye, Tolga, Visca, Aleksic, Chadli, Demba Ba

    Fenerbahçe: Harun, Nazım, Serdar, Szalai, Caner Erkin, Sosa, Ozan, Pelkas, İrfan Can, Mert Hakan, Samatta (Valencia)



    Ligde yaptığı 33 maçta 20 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, haftaya 66 puanla 2. sırada girdi. Sarı-lacivertli takım, Medipol Başakşehir'i yenmesi halinde lider Beşiktaş ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 2'ye indirecek.

    Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir ise bu sezon istediği performansı sergileyemiyor. Yaptığı 32 maçın 8'ini kazanan, 9'unda berabere kalan ve 15'ini kaybeden turuncu-lacivertliler, 33 puanla 18. sırada yer alıyor.

    İki takım arasında sezonun ilk yarısında Ülker Stadı'nda oynanan lig müsabakasını Fenerbahçe 4-1 kazanmıştı.

        FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK
        Fenerbahçe'de 2 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

        Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları süren Sadık Çiftpınar ile Diego Perotti, takımdaki yerlerini alamayacak.

        MESUT ÖZİL FORMA GİYECEK Mİ?
        Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan ve bir süredir takımla antrenmanlara çıkan yıldız futbolcu Mesut Özil, Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu'nun şans vermesi halinde 45 gün sonra sarı-lacivertli formayla maça çıkacak.

        Mesut Özil, son olarak Süper Lig'in 28. haftasında 4 Mart'ta Fraport TAV Antalyaspor ile yapılan maçta forma giymişti. Yıldız futbolcu, müsabakanın 67. dakikasında sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

        Fenerbahçe'de 8 futbolcu, Medipol Başakşehir karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

        Sarı-lacivertlilerde Caner Erkin, Dimitrios Pelkas, İrfan Can Kahveci, Jose Sosa, Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Sinan Gümüş ve Gökhan Gönül, sarı kart görmeleri halinde ligin 37. haftasında Kasımpaşa ile yapılacak mücadelede forma giyemeyecek.

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