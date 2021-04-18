Başakşehir - Fenerbahçe maçı CANLI ANLATIM İZLE | İBFK - FB CANLI TAKİP





Ligde yaptığı 33 maçta 20 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, haftaya 66 puanla 2. sırada girdi. Sarı-lacivertli takım, Medipol Başakşehir'i yenmesi halinde lider Beşiktaş ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 2'ye indirecek.

Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir ise bu sezon istediği performansı sergileyemiyor. Yaptığı 32 maçın 8'ini kazanan, 9'unda berabere kalan ve 15'ini kaybeden turuncu-lacivertliler, 33 puanla 18. sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Ülker Stadı'nda oynanan lig müsabakasını Fenerbahçe 4-1 kazanmıştı.