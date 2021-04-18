Emre Belözoğlu transfer için düğmeye bastı! Dev transferi böyle duyurdu: Moussa Marega takımıyla anlaşamadı Fenerbahçe'ye...
Süper Lig'de sezona Erol Bulut yönetimiyle başlayan ve kötü haftalar geçiren Fenerbahçe Bulut'un gönderilmesinin ardından Emre Belözoğlu'na emanet edildi. Şampiyon olmak için adeta savaşan Fenerbahçe sıkı çalışma içerisindeyken gelecek sezon sarı lacivertli formayı giymesini istediği isimleri de araştırmaya devam ediyor. Fenerbahçe'de öncelik forvet transferi iken merakla beklenen isimden müjde geldi. Peki Fenerbahçe'nin listesinde hangi isimler var? İşte o isimler ve son gelişmeler...
18.04.2021 16:32
- Son Güncelleme: 18.04.2021 17:37
Fenerbahçe'de Erol Bulut'un gönderilmesinin ardından takım Emre Belözoğlu'na emanet edildi. Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'nin başında çıktığı maçlarda tatmin edici bir görüntü sergiledi. Fenerbahçe taraftarı da takımlarından eskiye nazaran memnun durumda. Fakat Samatta'dan umduğunu bulamayan Fenerbahçe, yıldız golcüyle anlaşma sağladı.
GÖRÜŞMELER ŞİMDİDEN BAŞLADI
Sportif direktör olarak görevde kaldığı sürede 23 transfer gerçekleştiren Fenerbahçe'de gelen isimlerden beklenen katkının gelmemesi camiada büyük hayal kırıklığına neden oldu. Şampiyonluk yolunda kritik haftalara girilirken yaz transfer sezonunda takıma katılması planlanan oyuncularla görüşmeler de devam ediyor.