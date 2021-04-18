Emre Belözoğlu transfer için düğmeye bastı! Dev transferi böyle duyurdu: Moussa Marega takımıyla anlaşamadı Fenerbahçe'ye...

MENAJERİ 'PORTO'DAN SONRA' DEMİŞTİ

Yıldız futbolcunun menajeri Aziz Ben Aissa da yaptığı son açıklamada, "Oyuncunun geleceğiyle ilgili şimdi konuşmam karışıklık çıkarabilir. Ayrılıp ayrılmayacağıyla ilgili sorulara, Porto ile görüştükten sonra yanıt vereceğiz" demişti.