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    lı yöneticilerden Başkan ’e istifa çağrısı geldi!

    Başkan ’in futbolcular ve teknik direktör ’i hedef alan açıklamalarının ardından ’da sular durulmuyor. Yaşananlardan çok rahatsız olan 2. Başkan ve Başkan Yardımcısı ’ın girişimleriyle yönetim dün olağanüstü toplandı.

    Artık bırak başkan

    Başkan Mustafa Cengiz'in futbolcular ve teknik direktör Fatih Terim'i hedef alan açıklamalarının ardından Galatasaray'da sular durulmuyor. Yaşananlardan çok rahatsız olan 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın girişimleriyle yönetim dün olağanüstü toplandı.

    KÜS YÖNETİCİLER BİLE YER ALDI
    Zirvenin amacı, Cengiz'e 'bırak' çağrısı yapmaktı. Uzun süredir toplantılara katılmayan Okan Böke, Ömer Cansever ve Dorukhan Acar gibi isimler de bu nedenle soluğu TT Stadı'nda aldı.

    TAVRI ÖĞRENDİ, TAKTİK UYGULADI
    Ancak Cengiz şok bir karar alarak toplantıya katılmadı. Cengiz'in kendisine gösterilecek olan tavırdan ve 'istifa' çağrısırdan haberdar olduğu için böyle bir karar aldığı vurgulandı.

        YÖNETİCİLERDEN İSTİFA ÇAĞRISI
        Toplantı sonrası stadyumdaki odasına gelen Cengiz ise büyük bir şokla karşılaştı. Bazı yöneticiler Cengiz'in odasına giderek, "Artık görevi bırak başkan" diyerek istifa çağrısında bulundu.

        CENGİZ: GÖREVİMİN BAŞINDAYIM
        Yöneticilerin istifaya çağırdığı Başkan Cengiz ise "Görevimin başındayım. İstifayı düşünmüyorum" diyerek bu talebi reddetti. Yönetim ile Mustafa Cengiz arasındaki ipler iyice gerildi.
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        Haberler Spor Galatasaraylı yöneticilerden Başkan Mustafa Cengiz’e istifa çağrısı geldi!