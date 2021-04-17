Başkan Mustafa Cengiz'in futbolcular ve teknik direktör Fatih Terim'i hedef alan açıklamalarının ardından Galatasaray'da sular durulmuyor. Yaşananlardan çok rahatsız olan 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın girişimleriyle yönetim dün olağanüstü toplandı.
KÜS YÖNETİCİLER BİLE YER ALDI
Zirvenin amacı, Cengiz'e 'bırak' çağrısı yapmaktı. Uzun süredir toplantılara katılmayan Okan Böke, Ömer Cansever ve Dorukhan Acar gibi isimler de bu nedenle soluğu TT Stadı'nda aldı.
TAVRI ÖĞRENDİ, TAKTİK UYGULADI
Ancak Cengiz şok bir karar alarak toplantıya katılmadı. Cengiz'in kendisine gösterilecek olan tavırdan ve 'istifa' çağrısırdan haberdar olduğu için böyle bir karar aldığı vurgulandı.