TAVRI ÖĞRENDİ, TAKTİK UYGULADI

Ancak Cengiz şok bir karar alarak toplantıya katılmadı. Cengiz'in kendisine gösterilecek olan tavırdan ve 'istifa' çağrısırdan haberdar olduğu için böyle bir karar aldığı vurgulandı.