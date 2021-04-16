Galatasaray'da şok üstüne şok gelişmeler yaşanıyor. Başkan Mustafa Cengiz'in üst üste futbolcular ve teknik direktör Fatih Terim'i hedef alan açıklamalarının ardından Sarı-Kırmızılılar'da sular durulmuyor.
YÖNETİCİLER SOLUĞU TÜRK TELEKOM STADI'NDA ALDI
Yaşananlardan son derece rahatsız olan İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın girişimleriyle yönetim dün olağanüstü toplandı. Alınan bilgilere toplantının amacı, Başkan Mustafa Cengiz'e 'artık bırak' çağrısı yapmaktı. Hatta uzun süredir yönetim toplantılarına katılmayan Okan Böke, Ömer Cansever ve Dorukhan Acar gibi isimler de Cengiz'e tepkisini dile getirmek için soluğu Türk Telekom Stadı'nda aldı.
CENGİZ TOPLANTIYA KATILMADI!
Ancak Başkan Cengiz şok bir kararla toplantıya katılmadı. Cengiz'in kendisine gösterilecek olan tavırdan haberdar olduğu için böyle bir karar aldığı vurgulandı. Başkan olmadan yapılan toplantıda seçime kadar izlenecek olan yol haritasının masaya yatırıldığı öğrenildi.