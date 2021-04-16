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    • 17.04.2021 00:11
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    'da şok üstüne şok gelişmeler yaşanıyor! Yöneticilerden Başkan 'e 'görevi bırak' çağrısı

    'da sular durulmuyor... Başkan 'in futbolcular ve teknik direktör ’i hedef alan sözlerinin ardından flaş bir gelişme yaşandı. İkinci Başkan ve Başkan Yardımcısı ’ın girişimleriyle olağanüstü toplanan yönetim, Başkan Mustafa Cengiz’e 'istifa' çağrısı yapacaktı. Ancak Cengiz şok bir kararla toplantıya katılmadı. Toplantının ardından Cengiz'in odasına giden bazı yöneticiler, “Başkanım çok yıprandık. Hem kendinin hem de kulübün iyiliği için bırak” ifadesini kullandı. Ancak Mustafa Cengiz’in, “Kararım kesin. Bir yere gitmiyorum” dediği belirlendi.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Yöneticilerden Cengiz'e görevi bırak çağrısı!

    Galatasaray'da şok üstüne şok gelişmeler yaşanıyor. Başkan Mustafa Cengiz'in üst üste futbolcular ve teknik direktör Fatih Terim'i hedef alan açıklamalarının ardından Sarı-Kırmızılılar'da sular durulmuyor.



    YÖNETİCİLER SOLUĞU TÜRK TELEKOM STADI'NDA ALDI
    Yaşananlardan son derece rahatsız olan İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın girişimleriyle yönetim dün olağanüstü toplandı. Alınan bilgilere toplantının amacı, Başkan Mustafa Cengiz'e 'artık bırak' çağrısı yapmaktı. Hatta uzun süredir yönetim toplantılarına katılmayan Okan Böke, Ömer Cansever ve Dorukhan Acar gibi isimler de Cengiz'e tepkisini dile getirmek için soluğu Türk Telekom Stadı'nda aldı.





    CENGİZ TOPLANTIYA KATILMADI!
    Ancak Başkan Cengiz şok bir kararla toplantıya katılmadı. Cengiz'in kendisine gösterilecek olan tavırdan haberdar olduğu için böyle bir karar aldığı vurgulandı. Başkan olmadan yapılan toplantıda seçime kadar izlenecek olan yol haritasının masaya yatırıldığı öğrenildi.



        "KARARIM KESİM, BİR YERE GİTMİYORUM"
        Kritik zirve sonrası Abdurrahim Albayrak takımla birlikte İzmir'in yolunu tutarken sürpriz bir gelişme daha yaşandı. Başkan Mustafa Cengiz toplantının bitmesinin ardından Türk Telekom Stadı'nın yolunu tuttu. Burada bulunan yöneticiler hemen Cengiz'in odasına giderek, "Başkanım çok yıprandık. Hem kendinin hem de kulübün iyiliği için bırak" ifadesini kullandı. Ancak Mustafa Cengiz'in, "Kararım kesin. Bir yere gitmiyorum" dediği belirlendi.




        CENGİZ'E İSTİFA BASKISI
        Ancak başta Albayrak ve Günay olmak üzere yöneticilerin Cengiz'e 'istifa' baskısını önümüzdeki günlerde de sürdüreceği öğrenildi.

        Bugünkü şok gelişmenin ardından Galatasaray tam anlamıyla paramparça oldu. Futbolcular ve Fatih Terim'in ardından yöneticiler de Başkan Mustafa Cengiz'e sırtını dönerken, önümüzdeki günlerde yaşanacak yeni olaylar merakla bekleniyor.
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        Haberler Spor Galatasaray'da şok üstüne şok gelişmeler yaşanıyor! Yöneticilerden Başkan Mustafa Cengiz'e 'görevi bırak' çağrısı