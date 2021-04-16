







CENGİZ TOPLANTIYA KATILMADI!

Ancak Başkan Cengiz şok bir kararla toplantıya katılmadı. Cengiz'in kendisine gösterilecek olan tavırdan haberdar olduğu için böyle bir karar aldığı vurgulandı. Başkan olmadan yapılan toplantıda seçime kadar izlenecek olan yol haritasının masaya yatırıldığı öğrenildi.