Beşiktaş evinde A.Gücü ile 2-2 berabere kalarak zirvede yara aldı. 3. dakikada Badji'nin Oğuzhan'a yaptı hareket sonrası hakem VAR'a gitti ve penaltıyı verdi. N'Koudou'nun penaltısını Korcan kurtardı. 45+4'te Ghezzal'ın ortasında top Kulisic'e çarparak ağlara gitti: 1-0.
WELİNTON PENALTI YAPTIRDI
51'de Rosier'in ortasında Kulusic kale sahasına ters bir vuruş yaptı ve topu 2 kez kendi ağlarına gönderdi. 64'te Paintsil, Welinton tarafından düşürüldü. Hakem penaltı noktasını gösterdi.
KALECİ ERSİN'DEN GEÇİT YOK
Paıntsıl penaltıyı golle sonuçlandırdı. 85. dakikada A.Gücü gole çok yaklaştı. Ceza sahası içinde topla buluşan Emre Güral'ın sert şutunda Ersin Destanoğlu gole izin vermedi.