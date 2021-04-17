YALÇIN: ANKARAGÜCÜ 9 KİŞİ KALMALIYDI

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, A.Gücü maçı sonrasında mücadeleyi yorumladı. İşte Yalçın'ın sözleri: "Çok da kazanacak oyunu oynamadık. 2 golü kendi kalesine attılar. Hem bireysel, hem de takım olarak kendi performansımızın altındaydık. Şunu da söyleyeyim. Rakip oyuncudan 2 oyuncu kırmızı görmeliydi. Hakem es geçti"