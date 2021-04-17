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    Beşiktaş iki farklı öne geçtiği maçta ’ne takıldı

    'in 35. haftasından lider Beşiktaş, sahasında 'nü ağırladı. Karşılaşma 2-2 eşitlikle sonuçlandı. Beşiktaş'ın goller Kulusic'ten (K.K) gelirken 'nün golleri Paintsil'den geldi.

    Kartal'ın gücü tükendi

    Beşiktaş evinde A.Gücü ile 2-2 berabere kalarak zirvede yara aldı. 3. dakikada Badji'nin Oğuzhan'a yaptı hareket sonrası hakem VAR'a gitti ve penaltıyı verdi. N'Koudou'nun penaltısını Korcan kurtardı. 45+4'te Ghezzal'ın ortasında top Kulisic'e çarparak ağlara gitti: 1-0.

    WELİNTON PENALTI YAPTIRDI
    51'de Rosier'in ortasında Kulusic kale sahasına ters bir vuruş yaptı ve topu 2 kez kendi ağlarına gönderdi. 64'te Paintsil, Welinton tarafından düşürüldü. Hakem penaltı noktasını gösterdi.

    KALECİ ERSİN'DEN GEÇİT YOK
    Paıntsıl penaltıyı golle sonuçlandırdı. 85. dakikada A.Gücü gole çok yaklaştı. Ceza sahası içinde topla buluşan Emre Güral'ın sert şutunda Ersin Destanoğlu gole izin vermedi.

        GÖKHAN TÖRE'DEN KRİTİK HATA
        90+1'de Paintsil ceza sahası içinde Gökhan Töre'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı Paintsil ağlarla buluşturdu. Beşiktaş zirve yolunda yara aldı.

        YALÇIN: ANKARAGÜCÜ 9 KİŞİ KALMALIYDI
        Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, A.Gücü maçı sonrasında mücadeleyi yorumladı. İşte Yalçın'ın sözleri: "Çok da kazanacak oyunu oynamadık. 2 golü kendi kalesine attılar. Hem bireysel, hem de takım olarak kendi performansımızın altındaydık. Şunu da söyleyeyim. Rakip oyuncudan 2 oyuncu kırmızı görmeliydi. Hakem es geçti"

        KARAMAN 11 YIL SONRA PUAN ALDI
        A.Gücü         Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Beşiktaş'tan uzun bir aradan sonra puan almayı başardı. Başkent ekibinin teknik direktörü Hikmet Karaman, Ekim 2010'dan (Beşiktaş 2-3 Manisaspor) bu yana ilk kez Beşiktaş'a konuk olduğu bir Süper Lig maçında puan aldı.

            KULUSİC ZORU BAŞARDI
            Beşiktaş'a karşı kendi kalesine iki gol birden atan Ankaragücü'nün stoperi Ante Kulusic, gecenin en çok konuşulan adamlarından oldu. Kulusic, Süper Lig'de 4 yıl sonra bir maçta kendi kalesine iki gol birden ilk futbolcu olarak kayıtlara geçmeyi başardı.

            İŞTE TARTIŞILAN POZİSYONLAR
            Beşiktaş ile Ankaragücü arasında oynanan maça hakem kararları damga vurdu. Toplamda 3 penaltı kararı çıkan maçta A.Gücü cephesi Beşiktaş'ın ilk golü öncesi Vida'nın dirseği ile faul yaptığını savundu. Beşiktaşlılar ise 63 ve 90. dakikalarda Ankaragücü lehine çalınan iki penaltıya tepki gösterdi. Özkahya'nın yönetimi tepki çekti.

            OĞUZHAN ÖZYAKUP ŞOKU!
            Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Oğuzhan Özyakup, A.Gücü maçının ilk yarısında sakatlandı. Oğuzhan'ın aşil tendonundan sakatlandığı ifade ediliyor.
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