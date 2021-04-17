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    : Ben susuyorum artık siz konuşun!

    Bugün maçında cezası biten teknik direktör takımın başında yer alacak. Dün futbolcularıyla toplantı yapan tecrübeli hocanın, "Artık fazla bir şey konuşmaya gerek yok. Ne yapmamız gerektiği ortada. Bundan sonra söz sizin" dediği belirlendi. Öte yandan Terim'in Başkan Cengiz'in medyaya yansıyan sözlerine de maçın ardından yanıt vermesi bekleniyor.

    Ben susuyorum artık siz konuşun!

    Bugün maçında cezası biten teknik direktör takımın başında yer alacak. Dün futbolcularıyla toplantı yapan tecrübeli hocanın, "Artık fazla bir şey konuşmaya gerek yok. Ne yapmamız gerektiği ortada. Bundan sonra söz sizin" dediği belirlendi. Öte yandan Terim'in Başkan Cengiz'in medyaya yansıyan sözlerine de maçın ardından yanıt vermesi bekleniyor.

    FATİH TERİM CENAZEYE KATILDI
    Terim, 'un eski sutopu oyuncularından 'ın cenazesine katıldı. Tecrübeli hoca ardından 'dan 'e gitti.

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    Haberler Spor Fatih Terim: Ben susuyorum artık siz konuşun!