Bugün Gözepe maçında cezası biten teknik direktör Fatih Terim takımın başında yer alacak. Dün futbolcularıyla toplantı yapan tecrübeli hocanın, "Artık fazla bir şey konuşmaya gerek yok. Ne yapmamız gerektiği ortada. Bundan sonra söz sizin" dediği belirlendi. Öte yandan Terim'in Başkan Cengiz'in medyaya yansıyan sözlerine de maçın ardından yanıt vermesi bekleniyor.

FATİH TERİM CENAZEYE KATILDI

Terim, Adana Demirspor'un eski sutopu oyuncularından İlhan Demirdal'ın cenazesine katıldı. Tecrübeli hoca ardından Adana'dan İzmir'e gitti.