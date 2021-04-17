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    • 17.04.2021 16:59
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    CANLI | - maçı canlı anlatım izle

    , 'in 35. haftasında evinde 'u konuk ediyor. Mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

    CANLI | Trabzonspor - Hatayspor

    'de son 3 haftadır galip gelemeyen , sahasında konuk ettiği Hatayspor'u yenerek moral bulmayı hedefliyor. Bordo-mavililer Süper Lig'de oynadığı son 3 maçtan beraberlikle ayrılarak galip gelemezken, rakibi Hatayspor ise son 2 maçtan mağlubiyetle ayrıldı.




    İLK 11'LER
    TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan, Edgar IE, Hosseini, Marlon, Abdulkadir Parmak, Baker, Bakasetas, Yusuf, Nwakaeme, Djaniny




    ATAKAŞ HATAYSPOR:     Munir, Yusuf, Santos, Popov, Katranis, Aabid, Ribeiro, Kamara, Traore, Boupendza, Diouf.

    MAÇTAN ÖNE ÇIKAN NOTLAR
    Süper Lig'in 35. haftasında 'u konuk eden Trabzonspor, son oynadığı Çaykur Rizespor müsabakasının ilk 11'ine göre sahada 4 değişiklikle yer aldı.

    Teknik direktör Abdullah Avcı, savunmada Hüseyin Türkmen'in yerine Serkan Asan'a, cezalı Hugo'nun yokluğunda Hosseini'ye görev verdi.

    Avcı, hücum hattında ise sakatlanan Yunus Mallı'nın yerine tedavisi tamamlanan Nwakaeme'yi, Flavio'nun yerine de Yusuf Sarı'yı görevlendirdi.

    SERKAN ASAN İLK 11'DE
    Teknik direktör Abdullah Avcı, uzun süredir yedek kulübesinde oturttuğu Serkan Asan'a ilk 11'de şans tanıdı.

    Bordo-mavili takımın alt yapısında yetişen genç oyuncu, ligin 29. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor maçının ardından 5 hafta aradan sonra görev yaptı.

    ABDÜLKADİR ÖMÜR, 14 HAFTA SONRA
    Trabzonspor'da ligin 19. haftasındaki İttifak Holding Konyaspor maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür, tedavisinin ardından ilk kez maç kadrosuna alındı.

    Yaklaşık 3 ayda tedavisi tamamlanan bordo-mavili futbolcu, ligde 14 maç aradan sonra kadroya dahil edildi.

    Öte yandan, 25. haftadaki Medipol Başakşehir karşılaşmasında forma giyen ve ardından antrenmanda sakatlanan Kamil Ahmet Çörekçi de 8 maç sonra kadroda yer buldu.

    Hatay temsilcisinde sakatlığı bulunan Selim Ilgaz ve Soner Örnek ile kart cezalısı David Akintola, maçta forma giymedi.

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