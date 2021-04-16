Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 16.04.2021 08:42
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.04.2021 08:42
    ABONE OL

    SON DAKİKA: Galatasaray'daki 'seks partisi' krizinin perde arkası ortaya çıktı! Başka oyuncular da var

    Son dakika haberi! Galatasaray'da alınan kötü sonuçlar sonrası camiayı derinden sarsan olayın arkasından ’un dışında başka isimler de çıktı. ve Ömer Bayram’ın da bu gecelere sürekli katıldığı, zaman zaman bazı oyuncuların da arkadaşlarına eşlik ettiği öğrenildi. Gelen haberlere göre bu futbolcular arasında gençlerin de olması kulüpte yaşanan 'seks partisi' krizinin ne kadar derin olduğunu ortaya koydu.

    G.Saray'daki 'seks partisi' krizinin perde arkası!

    Mustafa Cengiz'in Ryan Donk için söylediği sözler Türkiye'de ve Avrupa'da manşetlere taşındı. Bu partilerde sadece Donk'un değil bazı genç futbolcuların bile yer aldığı öğrenildi. İşte Galatasaray'da yaşanan parti krizinin perde arkası...



    SEKS PARTİLERİNDEN BIKTIK
    Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 12 Nisan'da genel kurul üyesi 20 kişiyle yaptığı görüşme sırasında Ryan Donk için "Donk'un seks partilerinden bıktık." ifadelerini kullanmıştı.


    DONK TEK BAŞINA DEĞİL
    Mustafa Cengiz'in bu ifadesiyle birlikte Ryan Donk ve Mustafa Cengiz'in dile getirdiği partiler Türkiye ve Avrupa'da manşetlere taşındı. Fakat Donk'un bu partilerde tek başına olmadığı öğrenildi.



        GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞTÜ
        Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'i isyan ettiren "seks partileri" konusu gündeme bomba gibi düştü.



        PARTİLERDE KİMLER YER ALIYOR?
        Başkan Cengiz'in 12 Nisan'da genel kurul üyesi 20 kişiyle yaptığı görüşme sırasında Surinam asıllı Hollandalı futbolcuları Ryan Donk'u hedef göstererek, "Donk'un seks partilerinden bıktık. Futbolcular doğru dürüst antrenman yapmıyor.

        Akşam parti, sabah idman... Performanslarını başka yere harcıyorlar" sözleri geniş yankı uyandırırken, kamuoyu da "Bu partilere hangi futbolcular katılıyor?" sorusunu sormaya başladı.



            BABEL VE ÖMER BAYRAM MÜDAVİMLER
            Herkesin merak ettiği bu sorunun cevabına da yine Milliyet ulaştı. Partilerin müdavimleri arasında Ryan Babel ile Ömer Bayram'ın bulunduğu zaman zaman başka futbolcuların da bu eğlencelere katıldığı ortaya çıktı. Özellikle genç isimlerin de bu gecelerde yer alması yönetimde ciddi rahatsızlık yarattı.



            GEÇTİĞİMİZ SEZON YAPILAN PARTİ TEPKİ TOPLAMIŞTI
            Hatırlanacağı gibi geçen sezon Beşiktaş'a kaybedilen derbiden sonra yine Babel, Donk ve Lemina'nın dansözlerle çekilen eğlence görüntüleri olay olmuştu. Taraftarlar ve camia bu üçlüye ciddi tepki koymuştu.



            RADİKAL KARARLAR ALINACAK
            Milliyet'te yer alan haber göre, bu arada takımdaki bazı isimlerin performanslarının geldiği günden sonra ciddi düşüşe geçmesinde de yine takımdaki bu disiplinsizliğin ve partilerin etkisi olduğu bildirildi. Yerli ve yabancı isimlerin bu umursamaz tavrı Başkan Mustafa Cengiz'in kulağına giderken, Florya'ya bu futbolcularla ilgili radikal kararların alınması yönünde mesaj iletildi.



                'HAYSİYET VE ŞEREFLERİNİ HATIRLAMALARI GEREK'
                Hatta Başkan Cengiz geçtiğimiz günlerde de kamuoyu önünde sert mesajlar vererek, "Futbolcuların haysiyetlerini ve şereflerini hatırlamaları gerek. Türkiye'nin en büyük camiasını temsil ediyorlar. Ölümüne mücadele etmeleri gerekiyor. Futbolcularımız bunu neden yapmıyor? Adamın umurunda değil" ifadelerini kullanmıştı.


                TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Haberler Spor SON DAKİKA: Galatasaray'daki 'seks partisi' krizinin perde arkası ortaya çıktı! Başka oyuncular da var