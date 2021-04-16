SON DAKİKA: Galatasaray'daki 'seks partisi' krizinin perde arkası ortaya çıktı! Başka oyuncular da var

Mustafa Cengiz'in Ryan Donk için söylediği sözler Türkiye'de ve Avrupa'da manşetlere taşındı. Bu partilerde sadece Donk'un değil bazı genç futbolcuların bile yer aldığı öğrenildi. İşte Galatasaray'da yaşanan parti krizinin perde arkası...
SEKS PARTİLERİNDEN BIKTIK
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 12 Nisan'da genel kurul üyesi 20 kişiyle yaptığı görüşme sırasında Ryan Donk için "Donk'un seks partilerinden bıktık." ifadelerini kullanmıştı.
DONK TEK BAŞINA DEĞİL
Mustafa Cengiz'in bu ifadesiyle birlikte Ryan Donk ve Mustafa Cengiz'in dile getirdiği partiler Türkiye ve Avrupa'da manşetlere taşındı. Fakat Donk'un bu partilerde tek başına olmadığı öğrenildi.