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    alev alev: 'in "Donk'un seks partilerinden bıktım" sözü 'a bomba gibi düştü

    'da sular durulmuyor. Sarı- Kırmızılılar'da 'haysiyet- şeref' gerilimi bitmeden yeni bir kriz başladı. Başkan 'in bazı üyelere, "Donk'un seks partilerinden bıktım. Futbolcular doğru düzgün idman yapmıyor. da bir 'da, bir 'da demesi olay yarattı.

    Florya alev alev

    Galatasaray'da sular durulmuyor. Sarı- Kırmızılılar'da 'haysiyet- şeref' gerilimi bitmeden yeni bir kriz başladı. Başkan Mustafa Cengiz'in bazı üyelere, "Donk'un seks partilerinden bıktım. Futbolcular doğru düzgün idman yapmıyor. Fatih hoca da bir Bodrum'da, bir Amerika'da demesi olay yarattı.

    KENDİ ARALARINDA TOPLANTI YAPTILAR
    Bu sözler Florya'ya adeta bomba gibi düştü. Dün kendi arasında toplanan futbolcular, "Bu durumu protesto etmemiz lazım. İdmana çıkmayalım" fikrinde birleşti. Ardından teknik direktör Fatih Terim de kritik zirveye katıldı.

    TERİM KRİZİN ÖNÜNE YİNE SET ÇEKTİ
    Terim, Cengiz'in açıklamalarına en az futbolcular kadar sinirlerse "Konuyu kendi aramızda halledelim" diyerek krizin önüne set çekti. Ancak tecrübeli hocaya yakın çevresinden "Bu sözleri hak etmiyorsun. Görevi bırak" baskısı başladığı öğrenildi.

        CENGİZ'E 'İSTİFA' ÇAĞRISI
        Şok açıklamalar taraftarları da çılgına çevirdi. Taraftarlar sosyal medyada Cengiz'e yönelik sert eleştirilerde bulunup 'istifa' çağrısı yaptı.

        TERİM DİLİNİ ISIRIR ELİNİ TUTAR KENDİNİ KONTROL EDER
        Galatasaray         tarihine damgasını vurmuş isimlerden biri olan efsane başkan Faruk Süren, spor müdürümüz Tunç Özgen'e çok özel açıklamalar yaptı. Mevcut başkan Mustafa Cengiz'in futbolculan ve Fatih Terim'le ilgili olay yaratan sözlerini değerlendiren Faruk Süren, "Ne diyeyim. Allah şifa versin. Herhalde hastalıktan sonra psikolojisi çok bozuk. İçinde, aklında ne varsa söylüyor" dedi. Fatih Terim için ortaya atılan "istifa edecek" iddialarını da değerlendiren Süren, "Fatih Terim normal bir teknik direktör olsa istifa eder. Ama Fatih Terim normal bir teknik direktör değil. Galatasaray onun yuvası. Galatasaray'ı çok ama çok sever. Dilini ısırır, elini tutar, dilini tutar, kendini kontrol eder. İstifa etmez. Lig bitince de bırakır. Zaten sözleşmesi bitiyor" ifadesini kullandı.

        YASAKLAR SÜRERSE KONGRE YAPILAMAZ
        Süren, "17'sine kadar yasak var. Devam ederse kongre zaten olmaz. Ama 7 Mayıs'a kadar adaylar listelerini ve 100 imza ile birlikte vermek zorundalar" dedi.
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        Haberler Spor Florya alev alev: Mustafa Cengiz'in "Donk'un seks partilerinden bıktım" sözü Galatasaray'a bomba gibi düştü