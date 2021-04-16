Galatasaray'da sular durulmuyor. Sarı- Kırmızılılar'da 'haysiyet- şeref' gerilimi bitmeden yeni bir kriz başladı. Başkan Mustafa Cengiz'in bazı üyelere, "Donk'un seks partilerinden bıktım. Futbolcular doğru düzgün idman yapmıyor. Fatih hoca da bir Bodrum'da, bir Amerika'da demesi olay yarattı.
KENDİ ARALARINDA TOPLANTI YAPTILAR
Bu sözler Florya'ya adeta bomba gibi düştü. Dün kendi arasında toplanan futbolcular, "Bu durumu protesto etmemiz lazım. İdmana çıkmayalım" fikrinde birleşti. Ardından teknik direktör Fatih Terim de kritik zirveye katıldı.
TERİM KRİZİN ÖNÜNE YİNE SET ÇEKTİ
Terim, Cengiz'in açıklamalarına en az futbolcular kadar sinirlerse "Konuyu kendi aramızda halledelim" diyerek krizin önüne set çekti. Ancak tecrübeli hocaya yakın çevresinden "Bu sözleri hak etmiyorsun. Görevi bırak" baskısı başladığı öğrenildi.