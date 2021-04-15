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    • 16.04.2021 01:29
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    UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oldu!

    Son dakika haberi... UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oldu. Çeyrek final rövanş maçında Granada'yı 2-0 yenen ile Ajax'la 1-1 berabere kalan , yarı finalde eşleşti. Diğer yarı finalistler ise ve oldu.

    AA
    UEFA'da yarı finalistler belli oldu!

    UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final rövanş maçında Granada'yı 2-0 yenen ile Ajax'la 1-1 berabere kalan , yarı finalde eşleşti.

    UNITED GRANADA'YI ELEDİ
    Turnuvanın güçlü takımlarından Manchester United, sahasında İspanyol ekibi Granada'yı 2-0 mağlup etti.

    İngiltere temsilcisine galibiyeti getiren golleri 6. dakikada ve 90. dakikada Jesus Vallejo kendi kalesine kaydetti. İlk maçı da deplasmanda aynı skorla kazanan Manchester ekibi, yarı finale yükseldi.

    ROMA AJAX'I GEÇTİ
    İtalya temsilcisi Roma sahasında oynadığı maçta, Hollanda ekibi Ajax'la 1-1 berabere kaldı. Ajax 49. dakikada Brian Brobbey'in golü ile öne geçerken, 72. dakikada skoru eşitledi. İlk maçta deplasmanda Ajax'ı 2-1 mağlup eden Roma, yarı finale çıktı.

    ARSENAL VE VILLAREAL
    İlk maçta sahasında Çekya temsilcisi Slavia Prag ile 1-1 berabere kalan , rakibini deplasmanda 4-0 mağlup ederek yarı finalist oldu. İngiliz ekibinin gollerini, 18. dakikada Pepe, 21. (penaltıdan) ve 77. dakikalarda Alexandre Lacazette ve 24. dakikada Bukayo Saka attı.

    Villarreal sahasında Hırvat ekibi 'i konuk ettiği maçı 2-1 kazandı. İspanya temsilcisinin gollerini 38. dakikada Paco Alcacer ve 43. dakikada Gerard Moreno attı. Dinamo Zagreb'in tek golü 74. dakika Mislav Orsic'ten geldi. İlk maçta rakibini deplasmanda da 1-0 mağlup eden Villarreal, yarı finale yükseldi.

    Yarı final eşleşmeleri şu şekilde gerçekleşti:

    Manchester United-roma

    Villarreal- Arsenal

    YARI FİNAL İLK MAÇLARI 29 NİSAN'DA
    Yarı final müsabakalarında ilk maçlar 29 Nisan'da oynanacak. 6 Mayıs'taki rövanş maçlarının ardından finale çıkan takımlar belli olacak.

    Final müsabakası 26 Mayıs'ta Polonya'nın Gdansk şehrinde oynanacak.

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    Haberler Spor UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oldu!