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    • 15.04.2021 17:43
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    aşı vurdururken mizah yaptı: , ah, bu neymiş öyle ya böyle... Hemşire: Şaka mısınız?

    teknik direktörü , yeni tip koronavirüs aşısı olduğu anları sosyal medyadan paylaştı. Yalçın'ın, ". Ahh... Bu neymiş öyle ya böyle" dediği görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

    Sergen Yalçın aşı vurdururken mizah yaptı

    'ın başarılı teknik direktörü , koronavirüs aşısı olduğu anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Hemşire tarafından vurulan iğnenin sanki canını yaktığını ima eden jest ve mimikler yapan Sergen Yalçın, "Allah! Aah. Bu neymiş ya böyle' dedi. Aşıyı yapan hemşire de Sergen Yalçın'a gülerek 'Şaka mısınız? Herhalde gerçek yapmıyorsunuz" diye konuştu.

    Sergen Yalçın korona aşısı olurken güldürdü

    ve arasında Nisan ayının başlarında yapılan görüşmelerde futbolcular, antrenörler, hakemler ve idari personelin Kovid-19 aşısı yapılması yönünde karar çıkmıştı. Sağlık Bakanı ile görüşen Başkanı de aşı ile ilgili uzlaşma sağlandığını açıklamıştı. Açıklanan plana göre 1 ayda aşılama işlemi tamamlanacak.

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