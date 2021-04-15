Beşiktaş'ın başarılı teknik direktörü Sergen Yalçın, koronavirüs aşısı olduğu anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Hemşire tarafından vurulan iğnenin sanki canını yaktığını ima eden jest ve mimikler yapan Sergen Yalçın, "Allah! Aah. Bu neymiş ya böyle' dedi. Aşıyı yapan hemşire de Sergen Yalçın'a gülerek 'Şaka mısınız? Herhalde gerçek yapmıyorsunuz" diye konuştu.

Sergen Yalçın korona aşısı olurken güldürdü

Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği arasında Nisan ayının başlarında yapılan görüşmelerde futbolcular, antrenörler, hakemler ve idari personelin Kovid-19 aşısı yapılması yönünde karar çıkmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüşen TFF Başkanı Nihat Özdemir de aşı ile ilgili uzlaşma sağlandığını açıklamıştı. Açıklanan plana göre 1 ayda aşılama işlemi tamamlanacak.

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