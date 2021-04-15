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    • 15.04.2021 16:59
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    maçı öncesi 'de koronavirüs şoku

    Son dakika haberine göre 'de maçı öncesi tecrübeli defans oyuncusu 'ün koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

    Galatasaray maçı öncesi Göztepe'de koronavirüs şoku

    li futbolcu Alpaslan Öztürk, maçı öncesinde covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Süper Lig'in 35. haftasında Cumartesi günü Galatasaray'ı ağırlayacak olan Göztepe'de koronavirüs şoku yaşandı. İzmir temsilcisinin başarılı futbolcusu Alpaslan Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla testinin pozitif çıktığını açıkladı. Öztürk, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Covid-19 testim pozitif çıktı. Bir süre takımdan ayrı kalacağım için çok üzgünüm. En kısa zamanda daha güçlü şekilde görüşmek dileğiyle"

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    Haberler Spor Galatasaray maçı öncesi Göztepe'de koronavirüs şoku