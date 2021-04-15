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    • Spor
    • 15.04.2021 Gazete
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    'den flaş açıklamalar: Biz 'dan mağduruz

    Başkanı , "Kaybedilen maçlardan sonra hakemlerden gördükleri zararı dile getirmiştir , bir şey diyemiyor mu. Sadece değil, onlardan daha fazla da biz mağduruz" ifadelerini kullandı.

    Biz Galatasaray'dan mağduruz

    Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi önemli açıklamalara imza attı. İşte o açıklamalar:

    Kaybedilen maçlardan sonra hakemlerden gördükleri zararı dile getirmiştir Mustafa Cengiz, bir şey diyemiyorum. Zaman zaman biz de yapıyoruz. Sadece Galatasaray değil, onlardan daha fazla da biz mağduruz.

    MUSTAFA CENGİZ'E MESAJ ATTIM
    Mustafa Cengiz Bey, Kulüpler Birliği'nden istifa etmiştir. Ben kendisine mesaj attım, hangi kararlar alındı ve sizi rahatsız etti diye. Cevap alamadım. Çünkü herhangi bir karar yok, icraat var.

        İLGİLENECEĞİM
        Cenk Tosun Erzurum'da zemin yüzünden sakatlandı. Bunun arkasında Kulüpler Birliği Başkanı olarak duracağım. Elimizden gelen her şeyi yapacağız.
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        Haberler Spor Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklamalar: Biz Galatasaray'dan mağduruz