MUSTAFA CENGİZ'E MESAJ ATTIM

Mustafa Cengiz Bey, Kulüpler Birliği'nden istifa etmiştir. Ben kendisine mesaj attım, hangi kararlar alındı ve sizi rahatsız etti diye. Cevap alamadım. Çünkü herhangi bir karar yok, icraat var.