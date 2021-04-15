Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi önemli açıklamalara imza attı. İşte o açıklamalar:
Kaybedilen maçlardan sonra hakemlerden gördükleri zararı dile getirmiştir Mustafa Cengiz, bir şey diyemiyorum. Zaman zaman biz de yapıyoruz. Sadece Galatasaray değil, onlardan daha fazla da biz mağduruz.
MUSTAFA CENGİZ'E MESAJ ATTIM
Mustafa Cengiz Bey, Kulüpler Birliği'nden istifa etmiştir. Ben kendisine mesaj attım, hangi kararlar alındı ve sizi rahatsız etti diye. Cevap alamadım. Çünkü herhangi bir karar yok, icraat var.