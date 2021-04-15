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    • 15.04.2021 22:16
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    PFDK'dan lı futbolcu 'a 2 maç ceza!

    Son dakika spor haberleri... Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) (PFDK), ile oynanan maçta kırmızı kart gören lı futbolcu 'a 2 maç men cezası verdi.

    AA
    Donk cezayı yedi

    , 'a 2 maç men cezası verdi.

    CİDDİ FAUL
    TFF'den yapılan açıklamada, 'de ile oynanan maçta kırmızı kart gören Ryan Donk'a rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 maç men cezası verildiği aktarıldı.

    Demir Grup Sivassporlu futbolcu Hakan Arslan'a 2 maç men cezası uygulayan PFDK'nin, Demir Grup Sivasspor'da idareci Erdal Sarılar 30 gün hak mahrumiyeti ve 35 bin lira, görevli Erkan Biçer'e de 15 gün hak mahrumiyeti cezası verdiği belirtildi.

    Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 72 bin, Çaykur Rizespor, Hes Kablo Kayserispor ve Atakaş Hatayspor'a da 24 biner lira para cezası uygulandığı kaydedildi.

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