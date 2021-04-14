Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in "Futbolcular şereflerini ve haysiyetlerini hatırlasınlar" sözlerinin ardından yaşanan gerginlik giderek artıyor.
CENGİZ VE ALBAYRAK FLORYA'DA
Futbolcular dün akşam yapılan idmana çıkmamayı düşünmüş sonra bu kararlarından vazgeçmişlerdi. Başkan Mustafa Cengiz ve Abdürrahim Albayrak yaşanan son gelişmeler üzerine az önce soluğu Florya'da aldı.
TOPLANTI GÜNDEMDE
Başkan Cengiz'in Teknik Direktör Fatih Terim ve Sarı-Kırmızılı futbolcularla bir toplantı gercekleştireceği ifade ediliyor.
ALBAYRAK'TAN İMALI PAYLAŞIM
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, bugün Florya Metin Oktay Tesislerine giderek takımla bir araya geldi. Takımla fotoğraf çektiren Albayrak, sosyal medyadan paylaşım yaptı.