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    • 14.04.2021 13:42
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    'daki krizden son dakika! ve 'da bir araya geldi!

    Başkanı 'in dün futbolcuları hedef alıp "futbolcularımızın haysiyet ve şereflerini hatırlamaları, ölümüne mücadele etmesi gerekiyor ama adamı ipinde değil" ifadelerinin ardından Galatasaray cephesinden son dakika haberi geldi. Takvim'in 'dan aldığı son dakika bilgisine göre Mustafa Cengiz ve şu an krizi çözmek toplantı halindeler. Bu arada Albayrak, Cengiz ile görüşmesinden önce futbocularla imalı bir fotoğraf paylaştı. İşte Galatasaray'dan son dakika haberinin takvim.com.tr farkıyla detayları...

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Galatasaray'da sıcak dakikalar! Başkan ve Albayrak Florya'da

    Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in "Futbolcular şereflerini ve haysiyetlerini hatırlasınlar" sözlerinin ardından yaşanan gerginlik giderek artıyor.

    CENGİZ VE ALBAYRAK FLORYA'DA
    Futbolcular dün akşam yapılan idmana çıkmamayı düşünmüş sonra bu kararlarından vazgeçmişlerdi. Başkan Mustafa Cengiz ve Abdürrahim Albayrak yaşanan son gelişmeler üzerine az önce soluğu Florya'da aldı.

    TOPLANTI GÜNDEMDE
    Başkan Cengiz'in Teknik Direktör Fatih Terim ve Sarı-Kırmızılı futbolcularla bir toplantı gercekleştireceği ifade ediliyor.

    ALBAYRAK'TAN İMALI PAYLAŞIM
    Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, bugün Florya Metin Oktay Tesislerine giderek takımla bir araya geldi. Takımla fotoğraf çektiren Albayrak, sosyal medyadan paylaşım yaptı.

        MUSTAFA CENGİZ NE DEMİŞTİ?
        Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in dün canlı yayında takımla ilgili yaptığı; "Galatasaray'ın ayağa kalkması gerekiyor. Özellikle futbolcuların haysiyet ve şereflerini hatırlamaları gerekiyor. Ölümüne mücadele etmeleri gerekiyor. Türkiye'nin en büyük takımında oynuyorsunuz. Ben orada çıldırıyorum, futbolcular nerede o zaman? Futbolcularımız bunu neden yapmıyor? Adamın ipinde değil" sözleri çok konuşulmuştu.
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        Haberler Spor Galatasaray'daki krizden son dakika! Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak Florya'da bir araya geldi!