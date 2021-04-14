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    • 15.04.2021 00:26
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    : 1-2

    'nde gecenin bir diğer çeyrek final mücadelesi ve arasında oynandı. İlk maçı, Etihad Stadyumu'nda 2-1 kazanan Manchester City, rövanşta Borussia Dortmund'a karşı maçın ilk yarısında 1-0 geriye düşse de ikinci yarıda üst üste bulduğu gollerle yine 2-1 kazandı ve yarı finale yükselen takım oldu.

    City, Dortmund'un sürpriz yapmasına izin vermedi

    çeyrek final rövanş mücadelesinde ile kozlarını paylaştı. Signal Iduna Park'da oynanan mücadelede İspanyol hakem düdük çaldı. İlk maçı 2-1 kazanan ekibi Manchester City ikinci maçta da rakibini aynı skorla devirdi. Penaltıdan Mahrez ve Foden'ın golleriyle rakibini 2-1 mağlup eden Guardiola'nın öğrencileri yarı final biletini kaptı.

    GENÇ BELLINGHAM DEVLER LİGİ'NDEKİ İLK GOLÜNÜ ATTI!

    Borussia Dortmund'un 17 yaşındaki genç yıldız adayı Bellingham, ilk Şampiyonlar Ligi golünü çeyrek finalde, Manchester City'e karşı attı.

    CITY'NİN YARI FİNALDEKİ RAKİBİ PSG!

    Borussia Dortmund'u iki maçta da mağlup ederek tur atlayan Manchester City, yarı finalde Paris Saint Germain ile mücadele edecek.

    BORUSSIA DORTMUND - MANCHESTER CITY MAÇINDA İLK 11'LER

    Borussia Dortmund:     Hitz, Morey, , , Guerreiro, , Bellingham, Dahoud, Knauff, Reus, Haaland.

    Manchester City: Ederson, Walker, Dias, Stones, Zinchenko, Rodri, İlkay Gündoğan, Foden, De Bruyne, Mahrez, Bernardo.

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    Haberler Spor Borussia Dortmund Manchester City: 1-2