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    • 15.04.2021 01:47
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    Hedef ! 'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu...

    'nde çeyrek final heyecanı sona erdi. 'yu elerken, 'u saf dışı bıraktı. son şampiyon 'i kupanın dışına iterken ise 'u eledi. Böylelikle 'nde yarı final eşleşmeleri de belli oldu.

    Şampiyonlar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final maçları sona ererken, yarı finalde karşılaşacak takımlar belli oldu.



    Salı günü oynanan mücadelelerde Porto'yu eleyen Chelsea ve Bayern Münih'i eleyen Paris Saint-Germain (PSG) yarı finale yükselen ilk takımlar olurken; çarşamba günü oynanan maçlarda Real Madrid'in Liverpool'u, Manchester City'nin ise Borussia Dortmund'u elemesi sonrası yarı final eşleşmeleri ortaya çıktı.



    İşte Şampiyonlar Ligi'ndeki yarı final eşlemeleri:

    PSG-Manchester City

    Chelsea-Real Madrid
        Haberler Spor Hedef İstanbul! UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu...