UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final maçları sona ererken, yarı finalde karşılaşacak takımlar belli oldu.
Salı günü oynanan mücadelelerde Porto'yu eleyen Chelsea ve Bayern Münih'i eleyen Paris Saint-Germain (PSG) yarı finale yükselen ilk takımlar olurken; çarşamba günü oynanan maçlarda Real Madrid'in Liverpool'u, Manchester City'nin ise Borussia Dortmund'u elemesi sonrası yarı final eşleşmeleri ortaya çıktı.
İşte Şampiyonlar Ligi'ndeki yarı final eşlemeleri:
PSG-Manchester City
Chelsea-Real Madrid